Fiorenzuola e Arzignano si dividono la posta in palio: al Velodromo Pavesi finisce 0-0

Il Fiorenzuola di Mister Turrini si ripresenta di fronte al pubblico del Velodromo Pavesi con tanta fame di punti e continuità dopo la prima vittoria esterna stagionale ottenuta per 0-1 sette giorni fa sul campo dell’Alessandria. Lo fa affrontando un Arzignano Valchiampo a quota 20 punti in classifica, 7 in più dei rossoneri, ma che come dichiarato alla vigilia da Mister Bianchini arriva affamato in Val d’Arda.

La cronaca

Il Fiorenzuola approccia la gara provando a costruire senza grande frutto nella propria trequarti difensiva; gli ospiti collezionano solo angoli nei primi 10 minuti di gioco, con la squadra di Turrini che riesce a farsi vedere su un buono schema su corner che vede Di Quinzio chiedere e ricevere il dai e vai per crossare e trovare sul secondo palo l’impatto di piede di Sussi a lato.

Al 26’ prima grande occasione del match per l’Arzignano, che sugli sviluppi di un calcio piazzato dai 30 metri vede il pallone messo in mezzo colpito di testa da parte di Milillo che vince nettamente il duello aereo con Oddi e colpisce a rete, ma trova una grande parata di riflesso da parte di Sorzi.

Parigi vede il pallone ribattuto dalla difesa del Fiorenzuola scendere nel migliore dei modi al 35’, e con un gran tiro da fuori vede il pallone uscire di pochi centimetri sopra la porta di Sorzi.

Secondo tempo

Di Gesù prova a suonare la carica in casa Fiorenzuola al rientro dall’intervallo, con la sua progressione centrale al 48’ che vede il suo rasoterra mancino da fuori area fuori di poco alla sinistra di Boseggia.

Il Fiorenzuola si salva per ben 3 volte con un triplo salvataggio in extremis in area piccola al 69’, con un grande brivido che corre sulla schiena dei tifosi locali; prima ci prova Milillo, poi Lakti, infine Davi, ma la difesa rossonera erge un muro per non subire goal nonostante la pressione ospite.

Ceravolo risponde al 72’ lavorando un grande pallone spalle alla porta e provando il diagonale a mezza altezza che viene respinto in tuffo sulla sinistra da Boseggia.

All’83’ i neo entrati Anelli e Beretta collezionano una buona chance per il Fiorenzuola, con il primo che di petto sponda per il secondo, che dai 20 metri di sinistro calcia alto sopra la traversa.

L’Arzignano ci prova nel recupero con un angolo deviato sul primo palo, ma il pallone è a lato. Dopo 4 minuti di recupero, la partita termina a reti inviolate, con il Fiorenzuola che sale a quota 14 punti in classifica, a -1 dalla Pro Sesto.

Fiorenzuola vs Arzignano 0-0

U.S. Fiorenzuola: Sorzi; Potop; Stronati ©; Alberti; Di Quinzio (92’ Musatti); Silvestro; Ceravolo (73’ Anelli); Sussi; Oddi; Cremonesi (76’ Nava); Di Gesù (73’ Beretta). All. Turrini

F.C. Arzignano Valchiampo: Boseggia; Casini © (62’ Bordo); Lakti; Grandolfo (62’ Cazzadori); Gemignani; Barba; Piana; Centis (62’ Bernardi); Davi (83’ Cariolato); Milillo; Parigi. All. Bianchini