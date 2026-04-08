Pasqua sotto controllo in Val Trebbia: nove persone segnalate, sequestrati 30 grammi di droga e ritirata una patente

Servizi rafforzati su SS45, centri abitati, parcheggi e aree di aggregazione giovanile: 9 persone segnalate, sequestrati circa 30 grammi di stupefacenti e ritirata una patente. Nel lungo weekend pasquale i carabinieri della Compagnia di Bobbio hanno intensificato i controlli su tutta la Val Trebbia e nel territorio di competenza, concentrando l’attività di prevenzione sulle principali arterie stradali della valle, a partire dalla SS45, e nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani.

L’azione dell’Arma si è sviluppata con servizi perlustrativi e controlli mirati tra Rivergaro, Niviano, Gossolengo, Perino di Coli e Pianello Val Tidone, con particolare attenzione ai parcheggi, ai centri abitati e alle zone di ritrovo. Il bilancio complessivo è di 9 giovani segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, tra cui un minorenne.

Nei vari controlli i militari hanno sequestrato complessivamente circa 20 grammi di hashish, 8 grammi di marijuana e qualche spinello preconfezionato, per un totale di circa 30 grammi di sostanza, oltre al ritiro di una patente in un intervento eseguito sulla SS45.I segnalati quali assuntori di droga sono tutti giovanissimi, tra i 17 e i 25 anni, residenti nelle province di Piacenza, Monza e Brianza, Milano, Parma, Lodi e Novara.

Nel dettaglio, a Gossolengo, Rivergaro e nella frazione di Niviano i militari hanno individuato quattro giovani trovati in possesso di hashish: si tratta di un 20enne residente in provincia di Milano, due piacentini di 20 e 19 anni e di un 21enne residente in provincia di Parma. I controlli sono stati eseguiti in momenti e luoghi diversi, tra cui parcheggi e zone di abituale frequentazione.

Particolarmente rilevante anche il dispositivo di controllo lungo la SS45, dove a Perino di Coli l’Aliquota Radiomobile ha fermato un automobilista di 25 anni residente in provincia di Monza e Brianza, trovato in possesso di marijuana: per lui è scattata la segnalazione amministrativa quale assuntore di droga, il sequestro della sostanza e il ritiro della patente. Un ulteriore intervento a Pianello Val Tidone ha portato alla segnalazione di un giovane residente in provincia di Lodi e una giovane di 23 anni residente in provincia di Piacenza, trovati complessivamente in possesso di marijuana e hashish.

A Rivergaro, inoltre, tra il parcheggio della Conad e il centro del paese, i carabinieri hanno proceduto alla segnalazione di altri due soggetti: un 23enne residente in provincia di Novara e un minorenne di 17 anni residente in provincia di Piacenza, entrambi trovati con hashish.

L’attività svolta è stata quella di un presidio capillare e costante, costruito su controlli dinamici, presenza sulle strade e attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile. Un attento lavoro di prevenzione eseguito che, proprio nei giorni di maggiore movimento legati alle festività pasquali, ha consentito ai carabinieri di Bobbio di rafforzare la sicurezza del territorio e di mantenere alta la vigilanza su tutta la Val Trebbia.

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