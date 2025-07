Fiorenzuola scatenato, triplo colpo: Carrer in attacco, De Simone e Cavanna

Fiorenzuola calcio annuncia di aver acquisito le prestazioni sportive di Alexander Carrer, attaccante classe 2001, che sarà a disposizione di Mister Araldi per il ritiro estivo con la prima squadra.

Carrer è una punta centrale dotata di grande presenza fisica ed esperienza nel panorama dilettantistico nazionale. Cresciuto nel settore giovanile del Torino FC, Alexander ha ricevuto la sua prima chiamata in Serie D dal Bra, per poi affermarsi con la maglia del Saluzzo, con cui ha realizzato 10 reti in due stagioni nel campionato di Eccellenza, contribuendo in modo determinante alla promozione del club in Serie D.

Nel ritorno in D del Saluzzo, colleziona 29 presenze, arricchite da 2 gol e 2 assist, prestazioni che gli valgono la chiamata da parte del Vado nella stagione successiva.

Nel corso della sua carriera, Carrer ha inoltre vestito le maglie di Victor San Marino, Progresso, Tropical Coriano e Nestor Calcio, mantenendo una notevole regolarità realizzativa con 29 gol segnati in tre stagioni. Nelle ultime esperienze ha militato in Oltrepo’ e Vianese Calcio, confermandosi profilo solido e affidabile nel reparto offensivo.

Con l’arrivo di Carrer, i rossoneri aggiungono qualità e profondità al reparto avanzato in vista della stagione 2025/26.

De Simone e Cavanna a disposizione

U.S. Fiorenzuola 1922 è lieta di annunciare che Gabriele De Simone e Simone Cavanna entreranno a far parte della rosa rossonera per la stagione sportiva 2025/2026.

Gabriele De Simone, laterale classe 2007, lo scorso anno si è diviso tra la formazione Juniores Nazionale e la Prima Squadra in Serie D, totalizzando 11 presenze complessive tra i “grandi”.

Simone Cavanna, portiere classe 2007, proviene invece dal settore giovanile del Pontedera, dove ha militato nella formazione Juniores.

Entrambi saranno a disposizione dello staff tecnico rossonero guidato da Mister Nicolò Araldi a partire dal ritiro precampionato, in programma da mercoledì 23 luglio 2025. La giornata prenderà il via con i test medici fissati a partire dalle ore 9.30.

