Formazione – Un corso gratuito per dirigenti sportivi dalla collaborazione tra CONI e comune di Piacenza

Riprende con un “Corso per Dirigenti sportivi di Primo livello” l’attività formativa del Coni Point Piacenza. Un corso della durata complessiva di ventisette ore, suddivise in nove diverse sessioni tematiche, organizzato dalla Scuola dello Sport Emilia Romagna – ente di formazione del Coni regionale – e che, grazie alla collaborazione del Comune di Piacenza, potrà essere frequentato gratuitamente da tutti i dirigenti sportivi desiderosi di approfondire e di arricchire la propria preparazione e le proprie competenze.

Sabato 11 dicembre

Il Corso inizierà sabato 11 dicembre (h. dalle 9 alle 12) con una lezione dedicata all’inquadramento del sistema sportivo in programma all’Auditorium “Gentilotti” del Coni Point Piacenza (via Calciati, 14), che ospiterà tutte le sessioni in presenza (alcune lezioni si svolgeranno on line).

Il delegato provinciale Coni, Robert Gionelli

“La nostra attività formativa, sia quella indirizzata ai tecnici che quella per dirigenti sportivi è ferma da circa due anni a seguito dell’emergenza sanitaria. Stiamo predisponendo un programma con vari corsi per il 2022, ma era nostra intenzione offrire ai tanti volontari che operano nel mondo dello sport almeno un momento formativo entro la fine di quest’anno. Ci siamo riusciti grazie anche all’Assessorato allo Sport del Comune di Piacenza, che ringrazio per la preziosa collaborazione e per l’attenzione che ancora una volta ci ha voluto indirizzare, così come ringrazio il Presidente regionale Andrea Dondi e il Direttore scientifico della Scuola regionale dello Sport, Andrea Vaccaro, per aver predisposto il programma del corso a tempo di record. Il corso, che ha un profilo tecnico-scientifico di alto livello, spazierà dagli aspetti normativi a quelli fiscali, dalla giustizia sportiva all’alimentazione, dal marketing sportivo alla comunicazione. Sono stati organizzati anche due importanti convegni tematici, il primo, in programma il 18 dicembre, s’intitola “Normative Covid e attenzioni nell’organizzazione di eventi”, mentre il secondo, intitolato “Il marketing sportivo”, si svolgerà il 29 gennaio”.

Per informazioni è possibile contattare il Coni regionale (tel. 0521 551192) mentre per le iscrizioni è sufficiente collegarsi al sito internet https://forms.gle/TdPH29NXCFBW27X86