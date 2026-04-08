Fiera dell’Angelo di Borgonovo, controlli dei carabinieri: maxi sequestro di merce contraffatta

I Carabinieri di Borgonovo Val Tidone fermano il commercio abusivo durante la storica manifestazione: recuperati oltre 70 capi e accessori falsi, venditori in fuga all’arrivo dei militari. Stretta dei carabinieri contro l’abusivismo commerciale in occasione della tradizionale Fiera dell’Angelo.
Nel corso dei servizi di vigilanza predisposti il 5 e 6 aprile, i militari della Stazione di Borgonovo Val Tidone, impiegati sia in uniforme sia in abiti civili, hanno sequestrato numerosi capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti, messi in vendita lungo le strade interessate dalla manifestazione.
L’intervento si è sviluppato nell’ambito di un mirato dispositivo di ordine pubblico e di prevenzione, organizzato per contrastare il fenomeno della vendita abusiva durante uno degli appuntamenti più partecipati del territorio. In due distinti episodi, i militari hanno recuperato la merce abbandonata da ambulanti abusivi per lo più di origine africana che, alla vista delle pattuglie, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.
I sequestri sono stati formalizzati a carico di ignoti, con riferimento all’ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Tra gli articoli sequestrati figurano giubbotti, maglie, pantaloni, scarpe, berretti, cinture, borse, portafogli e scialli riportanti loghi riconducibili a noti marchi della moda e del lusso. Complessivamente quasi 70 articoli sono stati recuperati e posti sotto sequestro.
La merce è stata presa in carico e custodita presso la Stazione Carabinieri di Borgonovo Val Tidone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’intervento conferma l’attenzione dell’Arma nel presidio del territorio e nel contrasto alla contraffazione, fenomeno che danneggia il commercio regolare, altera la concorrenza e mette a rischio i consumatori.