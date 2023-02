Franco Albertini pronto al bis in Alta Val Tidone

Manca ancora l’ufficialità, dopo di che Franco Albertini sarà in corsa per il secondo mandato da Sindaco di Alta Val Tidone. “Ho dato la mia disponibilità alla candidatura e tra pochi giorni penso che avremo l’ufficializzazione – sottolinea il primo cittadino – Sono stati cinque anni davvero intensi, prima con la fusione che da Caminata, Pecorara e Nibbiano ha dato vita ad un’unica realtà amministrativa, che ha significato un grande impegno nell’avvio e nel consolidamento della nuova realtà, e poi con le grandi sfide, alcune drammatiche come il Covid, che questo mandato ci ha riservato. Ma, anche perché in questi anni abbiamo dovuto lottare tanto, resistendo da un lato e programmando la ripresa dall’altro, penso sia giusto e doveroso nei confronti dei cittadini continuare questo percorso in un nuovo mandato, che può davvero rappresentare la definitiva consacrazione di questa straordinaria comunità e splendido territorio”.

Nei giorni scorsi, dopo essersi confrontato con i membri della sua Giunta, con la maggioranza consiliare che lo ha sostenuto in questo mandato e con i suoi più stretti collaboratori, Franco Albertini ha sciolto le riserve per la sua nuova discesa in campo per un secondo mandato anche nei confronti dei partiti e delle associazioni e gruppi civici. “Non solo quelli che avevo con me cinque anni fa – sottolinea Albertini – ma anche coloro che in questi anni hanno potuto apprezzare il lavoro fatto e vogliono unirsi a questa avventura per condividere quello che abbiamo in animo di fare nei prossimi anni”.

“Determinazione ed entusiasmo”

Il Sindaco rivendica con determinazione ed entusiasmo i risultati ottenuti in questo difficile mandato. “Stiamo preparando una relazione di fine consigliatura – spiega – e ogni giorno guardando indietro ci inorgogliamo per il tanto lavoro svolto: le prime fasi del nuovo Comune, la riorganizzazione della macchina amministrativa, l’emergenza sanitaria affrontata con tempestività a sostegno della comunità e delle nostre aziende, lo sguardo progettuale lungimirante sulla ripresa e sullo sviluppo del territorio. Il tutto aumentando i servizi ma mai aumentando la tassazione, anzi cercando dove possibile di ridurla e di creare condizioni adatte a rimanere, tornare o decidere di vivere e lavorare qui”.

“Alta Val Tidone è un comune con tante potenzialità, molte ancora da esprimere compiutamente, come ad esempio il turismo, e anche alcune criticità che vanno dalla conformazione morfologica alla grande estensione della superficie comunale alle tante case sparse e alla popolazione sempre più anziana. Su tutte queste sfide, e molte altre, siamo stati pronti in prima linea e abbiamo dato risposte che vanno al di là dell’emergenza pandemica: assistenza sociosanitaria, servizi, trasporti, cultura, turismo, sicurezza, digitalizzazione, lavori pubblici sono alcuni dei filoni di intervento su cui abbiamo operato e di cui oggi cogliamo i primi grandi risultati. Ma la sfida continua e io sono pronto a coglierla sempre per il bene di questo territorio e di questa comunità che amo”.