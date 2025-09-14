Franzini dopo Cittadella – Piacenza: “Ancora una volta un primo tempo sottotono” – AUDIO

14 Settembre 2025 Andrea Crosali Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Franzini dopo Cittadella Vis Modena - Piacenza
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Il tecnico biancorosso in esclusiva ai microfoni di Radio Sound dopo la trasferta allo stadio “Allegretti” di San Damaso

Franzini ai microfoni di Radio Sound: “Il primo tempo è stato quasi regalato. Poi nel secondo abbiamo fatto benissimo tra pali e situazioni, ma non possiamo partire in questo modo. Lordkipanidze? Non è stato solo un giocatore, ma è stato l’atteggiamento ad aver cambiato l’inerzia del match. L’arbitro? Il tocco di mano era evidente, l’assistente non aveva nessuno davanti, era impossibile non vederlo”.

Il post partita

Cittadella Vis Modena – Piacenza 2-1, Poledri risponde a Caprioni, poi Formato condanna i biancorossi dal dischetto

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Radio Sound
blank blank