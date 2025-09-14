Franzini dopo Cittadella – Piacenza: “Ancora una volta un primo tempo sottotono” – AUDIO

Il tecnico biancorosso in esclusiva ai microfoni di Radio Sound dopo la trasferta allo stadio “Allegretti” di San Damaso
Franzini ai microfoni di Radio Sound: “Il primo tempo è stato quasi regalato. Poi nel secondo abbiamo fatto benissimo tra pali e situazioni, ma non possiamo partire in questo modo. Lordkipanidze? Non è stato solo un giocatore, ma è stato l’atteggiamento ad aver cambiato l’inerzia del match. L’arbitro? Il tocco di mano era evidente, l’assistente non aveva nessuno davanti, era impossibile non vederlo”.