Sorpreso a rubare, fugge all’alt dei carabinieri e sperona un’auto di cittadini che tentano di fermarlo: arrestato. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 25 aprile 2023, a S. Lorenzo di Castell’Arquato. I carabinieri della Stazione di Lugagnano Val d’Arda insieme ai colleghi di Villanova sull’Arda, hanno arrestato un disoccupato di 42 anni, per furto aggravato di pluviale.

Nello specifico i militari, a seguito di una segnalazione giunta al 112 da parte di una signora che era nei paraggi, sono intervenuti presso la chiesa di San Lorenzo a Castell’Arquato. In quel punto hanno bloccato l’uomo a bordo della sua auto poco dopo aver sottratto dal tetto della chiesa un pluviale di rame. Durante la fuga ha tentato di allontanarsi nonostante l’alt intimatogli e ha speronato una vettura che due testimoni (papà e figlio) avevano frapposto nel tentativo di impedire la fuga.

Nella circostanza i militari hanno trovato gli attrezzi da scasso che nascondeva in auto e accertato che l’uomo non aveva la patente di guida perché revocata.

Portato in caserma è stato contravvenzionato per violazioni al codice della strada, denunciato per guida senza patente e poi condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Piacenza.