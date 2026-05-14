Presentazione del libro “Fact -Checking su Israele” di Nathan Greppi: “L’obiettivo è smontare le fake news” – AUDIO

Venerdì 15 maggio alle ore 17 alla Libreria Romagnosi è in programma la presentazione del libro “FACT-CHECKING SU ISRAELE” di Nathan Greppi.

La presentazione del testo, l’incontro con l’autore e l’intervento del pubblico saranno moderati dall’arch. Manrico Bissi e dal dr. Umberto Abenaim. L’evento si terrà presso la sala interna della Libreria Internazionale Romagnosi, in via G. Romagnosi 31, Piacenza.

L’obiettivo del libro è cercare di di smontare fake news che girano continuamente sul conflitto in corso, ma anche sulla storia di Israele. Poco dopo il 7 ottobre – racconta Nathan Greppi a Radio Sound – ho iniziato a compilare una tabella Excel ditutte le maggiori falsità, quelle più diffuse che circolavano nel dibattito pubblico su Israele. In particolare a fianco di ognuna scrivevo una contro argomentazione. Poi questo file è diventato molto lungo, quindi ho avuto l’idea di trasformarlo in un libro, ovviamente conle dovute modifiche e i dovuti accorgimenti.

Quali sono le accuse più ricorrenti?

Per esempio l’accusa che viene spesso rivolta a Israele di essere uno stato di apartheid, quando gli arabi con la cittadinanza israeliana hanno sempre avuto il diritto di voto e di avere i propri rappresentanti eletti nel parlamento. Parlamento. Infatti alle ultime elezioni israeliane del 2022 su un totale di 126 sono stati eletti 10 deputati arabi. Oppure ci sono teorie del complotto, secondo cui Israele ruberebbe gli organi dei cadaveri dei palestinesi, cose che sono state smentite già decenni fa, però che continuano a circolare su internet in maniera inarrestabile.

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