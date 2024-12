Gas Sales Piacenza, domenica trasferta a Modena. Bovolenta: “Ci manca ancora qualcosa”

Gas Sales Piacenza chiuso il girone d’andata al quinto posto, dopo la trasferta di Perugia ed un giorno di riposo torna oggi in palestra con una doppia seduta di lavoro per preparare la sfida di domenica 15 dicembre (ore 20.30) valida per la prima giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca.

Programma settimanale

Martedì: pesi e tecnica, atletica e tecnica

Mercoledì: riposo, atletica e tecnica

Giovedì: pesi e tecnica, atletica e tecnica

Venerdì: riposo, atletica e tecnica

Sabato: video e tecnica, partenza per Modena

Domenica: rifinitura, prima giornata di ritorno di Superlega con Valsa Group Modena (PalaSport Panini ore 20.30).

Alessandro Bovolenta, opposto Gas Sales Piacenza

“A Perugia abbiamo giocato una buona gara, siamo partiti un po’ sottotono, poi siamo riusciti a rimontare e nel quinto set c’eravamo ma nella serie al servizio di Plotnytskyi dovevamo incidere maggiormente riuscendo a trovare prima il cambiopalla. Siamo una squadra che lotta, stiamo migliorando ma ci manca ancora qualcosa, dobbiamo rimanere concentrati e far vedere che possiamo stare in campo tutta la partita e non solo metà”.