Gas Sales Piacenza – Sir Safety Perugia Gara 2 LIVE dalle 20.30

Si alza il sipario sul PalaBanca Sport, pronto a ospitare Gara 2 della semifinale scudetto contro la Sir Perugia di coach Angelo Lorenzetti. Dopo il successo ottenuto dagli umbri lunedì scorso, una vittoria della Gas Sales riaprirebbe la serie e garantirebbe almeno Gara 4, permettendo ai biancorossi di allungare il confronto per avere la possibilità di giocarsi un’ulteriore sfida davanti al proprio pubblico.

A pesare nel sestetto piacentino è soprattutto l’assenza di Mandiraci. Il Turco, da poco nominato MVP assoluto dei quarti di finale, rappresenta il leader tecnico della squadra e, salvo clamorosi recuperi, difficilmente sarà in campo prima della finale di Coppa Cev del 15 aprile. Un’assenza pesante, non solo per Piacenza ma anche per lo spettacolo di una sfida di questo livello. Come se non bastasse, si tratta dell’ennesimo episodio sfortunato di una stagione segnata da continui problemi fisici: Seddik non sarà del match, mentre resta ancora in dubbio la presenza di Bergmann.

Di fronte ci sarà una Perugia che si conferma la squadra da battere del campionato. Non solo può contare su nomi di primissimo piano del panorama internazionale come Giannelli, Semeniuk e Ben Tara, ma esprime anche un gioco estremamente ordinato, con pochissime sbavature, capace di imporre sempre ritmi altissimi agli avversari. Inoltre, la Sir è attesa a breve anche dalla Final Four di Champions League, dopo aver già messo in bacheca due trofei stagionali: Mondiale per Club e Supercoppa



La Sir rimane, anche dopo l’ultima sconfitta di Gara 1, la bestia nera per una Piacenza che nei 20 precedenti storici ha avuto la meglio solamente in due occasioni.

Primo set

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