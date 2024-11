Volley – Gas Sales Piacenza – Itas Trentino LIVE dalle 15.30

La Gas Sales è chiamata a reagire dopo la batosta subita all’Eurosuole Forum di Civitanova, al Palabanca accoglierà i campioni d’Europa Trento.

La squadra allenata da coach Soli arriva da due vittorie consecutive, la prima in casa con Verona e la seconda infrasettimanale in Cev Cup contro la formazione rumena del C.S. Arcada Galati, che in questo momento la portano al secondo posto, a più uno dai Biancorossi.

Un vero e proprio big match andrà in scena quest’oggi e la cornice non manca: un Palabanca sold out sarà pronto a spingere i ragazzi di Anastasi a ritrovare la vittoria e le certezze che sono mancate nella scorsa giornata.

Primo set