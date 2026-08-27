“Gioca, prova, divertiti!”, sabato 29 agosto sport e attività per bambini nel piazzale di Rossetti Market

Dalle 14.30 alle 18 ad Alseno un pomeriggio per conoscere le realtà del territorio, assistere alle esibizioni e provare nuove discipline prima del ritorno a scuola

Un intero pomeriggio per giocare, mettersi alla prova e, magari, trovare una nuova passione da coltivare durante l’anno.

Sabato 29 agosto, dalle 14.30 alle 18.00, il piazzale di Rossetti Market ad Alseno ospiterà “Gioca, prova, divertiti!”, un appuntamento dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie.

Numerose associazioni, società sportive e realtà educative del territorio si riuniranno in un unico spazio per presentare le proprie attività e permettere ai più piccoli di avvicinarsi a discipline ed esperienze differenti.

Inglese , teatro , calcio, pallavolo , basket, rugby, tennis, ciclismo, pattinaggio, danza, qwan ki do, ginnastica acrobatica , scacchi, animazione e proposte ricreative: durante il pomeriggio i bambini potranno incontrare istruttori e operatori, assistere a esibizioni e, soprattutto, provare in prima persona le numerose attività presenti.

L’obiettivo è offrire ai bambini la possibilità di sperimentare liberamente e per le famiglie diventa un’occasione di conoscere, nello stesso pomeriggio, diverse realtà attive sul territorio, proprio nei giorni in cui si comincia a organizzare la nuova stagione scolastica e sportiva.

Per un pomeriggio il piazzale dello store diventerà un luogo di incontro tra famiglie, associazioni e professionisti che, durante tutto l’anno, lavorano con bambini e ragazzi. Un modo concreto per presentare ai clienti proposte differenti e per confermare l’identità di Rossetti Market come una realtà aperta alla comunità, capace di trasformare i propri spazi in luoghi da vivere e condividere.

All’interno dello store è disponibile il volantino dedicato al ritorno a scuola, con personale dedicato che aiuta nelle selezione del prodotto , in base alla lista fornita dall’istituto scolastico . Ci sono , inoltre , numerose offerte proprio nel reparto cartoleria e tantissimi zaini e astucci tra cui scegliere .

Lo sguardo è però rivolto anche ai prossimi mesi. Rossetti Market sta infatti ultimando il nuovo ampliamento di 3.000 metri quadrati. I lavori procedono a ritmi serrati per completare e organizzare al meglio i nuovi spazi, in vista di quello che l’azienda anticipa come un “Natale mai visto”, con una proposta ancora più ampia e sorprendente.

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