Lite in appartamento degenera in aggressione, due persone in ospedale

Nella tarda serata del 26 agosto 2026, la sala Operativa ha disposto l’invio di una volante in via Scalabrini a seguito di una segnalazione di lite.
Giunti prontamente sul posto, gli operatori hanno notato una donna riversa a terra in evidente stato di incoscienza, richiedendo l’immediato intervento del personale sanitario del 118. La donna è stata identificata per cittadina straniera classe 1994, residente in città. Poiché non riusciva a riprendere conoscenza, il personale medico ne ha disposto il trasporto d’urgenza presso il Pronto Soccorso.
Nel frattempo, i residenti della zona affacciati ai balconi hanno chiarito che la lite non era avvenuta in strada e che la donna soccorsa dal 118 ne era del tutto estranea, indirizzando gli agenti verso il civico.
All’interno della scala condominiale, gli operanti hanno udito delle grida e individuato una seconda donna, cittadina straniera classe 1993. La stessa presentava il volto insanguinato e si trovava in evidente stato di agitazione e disorientamento motorio, lamentando di essere stata aggredita da una sua conoscente.
Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento del 118, che ha provveduto al trasporto della ferita in ospedale per gli accertamenti clinici del caso
Sul posto è sopraggiunto anche il fidanzato della vittima che ha riferito che nella serata la compagna aveva deciso di ospitare per la notte la conoscente e dopo aver consumato bevande alcoliche, è scoppiata una violenta colluttazione, durante la quale la conoscente ha colpito con un calcio al volto la padrona di casa.
Dopo l’aggressione, la malvivente aveva contattato qualcuno telefonicamente e successivamente due individui avevano fatto irruzione nello stabile sfondando a calci la porta d’ingresso dell’appartamento per poi darsi alla fuga insieme alla donna.
Proseguono le indagini volte all’identificazione del responsabile.