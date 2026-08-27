La 22enne torna in parafarmacia e semina di nuovo il panico, farmacista e cliente con bambina si barricano in magazzino

Nuovo episodio di tensione nella parafarmacia del centro di Piacenza dove, soltanto il giorno precedente, era stato necessario l’intervento dei carabinieri per una giovane donna di 22 anni denunciata per atti persecutori e altri reati. Secondo il racconto di una cliente presente all’interno dell’esercizio, la giovane sarebbe tornata anche ieri e avrebbe nuovamente preso di mira la stessa farmacista, arrivando questa volta a minacciarla di morte.

Il ritorno nella parafarmacia

A raccontare quanto sarebbe accaduto è una delle clienti che in quel momento si trovava nella parafarmacia insieme alla nipote di circa due anni. La situazione sarebbe rapidamente diventata preoccupante quando la giovane straniera avrebbe rivolto minacce di morte alla farmacista già coinvolta negli episodi dei giorni precedenti.

Di fronte alla situazione sarebbe intervenuta anche la responsabile dell’esercizio, mentre la cliente, preoccupata soprattutto per la presenza della bambina, si sarebbe rifugiata nel magazzino insieme alla nipote e alla farmacista minacciata.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dalla testimone, l’arrivo degli operatori avrebbe consentito di riportare la calma all’interno dell’esercizio.

Il nuovo episodio arriverebbe a brevissima distanza da quello che aveva richiesto l’intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza. In quell’occasione, secondo quanto ricostruito dai militari, la 22enne si sarebbe presentata più volte nella parafarmacia assumendo comportamenti molesti nei confronti di una delle farmaciste.

La professionista aveva inoltre riferito ai carabinieri che minacce, insulti e condotte intimidatorie si sarebbero protratti già dal mese di giugno. Al termine degli accertamenti la giovane era stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per atti persecutori, minacce, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Ora, stando alla testimonianza della cliente presente nella parafarmacia, la giovane sarebbe tornata nell’esercizio già il giorno successivo, rendendo necessario un nuovo intervento delle forze dell’ordine.

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