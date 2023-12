Giornata internazionale del Volontariato, a Piacenza il 5 dicembre “Io Amo”. Si tratta di un appuntamento unico rivolto a tutta la cittadinanza: alle ore 18:00 a Palazzo Farnese (Anticamera del Trono, Piazza Cittadella) è prevista la proiezione del video “Io Amo – la passione per il Volontariato”, realizzato con le immagini degli ospiti e delle associazioni che hanno partecipato alla settimana del volontariato. La serata sarà arricchita dalla musica e dalla voce dei Lucky Fella e del gruppo teatrale Quarta Parete.

L’iniziativa

Per la giornata internazionale del volontariato, CSV Emilia ha proposto a persone significative del nostro territorio di dedicare alcune ore, nella settimana dal 27 novembre al 2 dicembre, in una realtà di volontariato. In calendario 27 tappe con oltre 30 ospiti coinvolti. Il momento conclusivo è previsto martedì 5 dicembre 2023.

38a GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO: PROGRAMMA

– Saluti Istituzionali

– Esibizione musicale dei Lucky Fella: Elisa Dal Corso (voce e fisarmonica), Lucia Dal Corso (voce e flauto), Lorenzo Geroldi (tromba e pianoforte), Mattia Signaroldi (chitarra).

– Storie di volontariato interpretate dal gruppo teatrale Quarta Parete

– IO AMO – LA PASSIONE PER IL VOLONTARIATO Proiezione del video con i partecipanti al progetto IO AMO – 5 dicembre

– Conduce Carla Chiappini, giornalista

A seguire verrà offerto un aperitivo

Informazioni

Ingresso libero ma è opportuno segnalare la partecipazione scrivendo a segreteria.piacenza@csvemilia.it tel. 0523 306120