Il Natale è il periodo più magico dell’anno: cosa c’è di meglio che celebrarlo in uno dei borghi più magici d’Italia? A Castell’Arquato, il giorno 08 dicembre, ritorna WINTERLAND, il paese del Natale: una giornata dedicata ai profumi, ai colori e alle atmosfere del Natale.

Potrete passare la giornata della festa dell’Immacolata Concezione in compagnia di bancarelle e mercatini natalizi, idee regalo, street food, spettacoli con musica e acrobazie, animazioni per bambini, racconti, giochi e… Babbo Natale in persona! Il tutto nel meraviglioso contesto del borgo medievale di Castell’Arquato, uno dei Borghi più Belli d’Italia, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e membro della rete dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza.

L’evento è organizzato dal Comune di Castell’Arquato e dall’Associazione Commercianti di Castell’Arquato, con il supporto dell’Ufficio Turistico IAT-R Castell’Arquato e Val d’Arda e delle associazioni di volontari arquatesi.

Winterland, il paese del Natale l’8 dicembre a Castell’Arquato

A partire dalle ore 09:00, nella zona ai piedi del borgo storico prenderà vita il mercatino natalizio e dell’artigianato creativo, organizzato da Curiosando a Castell’Arquato, con idee regalo per soddisfare anche i gusti più esigenti. In via Sforza Caolzio invece si posizioneranno i mercatini alimentari, con i prodotti della tradizione del territorio, e il mercatino delle pulci dei bambini. In Salita Piazza San Carlo, l’Associazione Alpini si occuperà degli stand gastronomici.

Saranno invece itineranti fra le vie del borgo le esibizioni degli artisti che andranno ad arricchire la giornata con le loro evoluzioni fra musica e danza. Avremo ospite il Corpo Bandistico Pontolliese, che si esibirà per la prima volta a Castell’Arquato con i loro musicisti e le loro majorettes. Una presenza fissa di Winterland è invece quella del coro piacentino I Tasti Neri, che si esibirà in canti e cori natalizi. Oltre alla musica, spazio alla danza e alle evoluzioni circensi, con i funamboli e i giocolieri della scuola di circo Tadam, e con le animazioni natalizie sospese fra danza e teatro dell’associazione arquatese ArteAre.

Il Natale è anche il periodo magico d’eccellenza per i più piccoli, e ovviamente Winterland ha pensato bene di dedicare loro ben due aree: in via Dante una prima area gioco con l’incredibile esibizione del “Circo Più Piccolo del Mondo” e gli stand LEGO, mentre sulla piazza monumentale ci saranno i giochi in legno di una volta, che sicuramente incuriosiranno anche i più grandi.

Il Teatro di San Giorgio e il Drago aprirà le porte del maestoso Palazzo Stradivari, dove prenderanno vita le magie delle Fiabe in Castello, con la voce narrante di Antonia Stradivari.

Per un giorno inoltre, la Rocca Viscontea diventerà la Rocca di Babbo Natale! Ad accogliere i bambini nel castello trecentesco che domina la splendida piazza monumentale di Castell’Arquato ci sarà proprio Babbo Natale in persona, che racconterà storie, raccoglierà desideri, smisterà le letterine da spedire al Polo Nord e farà un regalo prezioso a tutti i bambini, che potranno entrare gratis per tutto il giorno! Per tutti i minori di anni 12, nella giornata di Winterland l’ingresso alla Rocca Viscontea sarà infatti omaggio.

La giornata di Winterland sarà un’ottima occasione per venire a scoprire i regali che il borgo di Castell’Arquato offre ai suoi visitatori sotto forma di patrimonio storico e artistico. La Rocca Viscontea e il Museo Geologico “Giuseppe Cortesi” saranno aperti al pubblico con orario di ingresso 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (chiusura effettiva trenta minuti dopo l’orario di ultimo ingresso indicato). Sempre aperta al pubblico anche la Chiesa della Collegiata di Santa Maria Assunta, con il suo museo annesso.

Per Winterland aprirà le porte al pubblico eccezionalmente anche il cinquecentesco Torrione Farnese, dove l’Associazione Gens Innominabilis, rigorosamente in costume d’epoca, accoglierà ed accompagnerà tutti i visitatori. Orari di visita: 10:00-13:00 e 15:00-18:30. Ingresso a offerta libera.

Infine, non potevano certo mancare i presepi, uno dei simboli del Natale per eccellenza. Nei locali del Mezzanino del Palazzo del Podestà si potrà visitare la mostra “Un Mondo di Presepi”, a cura della Pro Loco di Castell’Arquato, dove potrete ammirare una ricchissima collezione di oltre cento presepi provenienti da ogni angolo del pianeta. La mostra sarà visitabile con orario 10:30-12:30 e 14:30-18:00. Ingresso a offerta libera. Sulla piazza monumentale invece si accenderà il grande presepe pensile della Congregazione Arti e Mestieri.