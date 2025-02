Accordo tra Giovani Imprenditori di Confindustria e Giovani Avvocati per il supporto alle imprese

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Piacenza (GGI Piacenza) e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Piacenza (AIGA Piacenza) hanno siglato un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione tra il mondo imprenditoriale e quello legale, rafforzando il dialogo tra le due realtà e creando occasioni di incontro tra aziende e professionisti.

L’accordo firmato dalla presidente dei Giovani Imprenditori Greta Gatti e dalla presidente dei Giovani Avvocati Claudia Parenti prevede l’organizzazione di eventi formativi e informativi su tematiche di interesse comune con il coinvolgimento di esperti del settore. Gli incontri tratteranno argomenti di rilevanza per le aziende, per illustrare significative novità legislative ed approfondire istituti di specifico impatto sulla gestione delle imprese. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per affrontare le sfide normative e operative che le aziende incontrano quotidianamente.

Confindustria Piacenza metterà a disposizione i propri spazi per l’organizzazione di eventi di approfondimento dell’AIGA di Piacenza, garantendo un contesto adeguato al confronto tra imprenditori e professionisti del diritto. AIGA Piacenza contribuirà con il know-how dei propri associati e con l’intervento di relatori qualificati per offrire approfondimenti specialistici.

Questo protocollo rappresenta un’importante opportunità per costruire un network di conoscenze e competenze tra il mondo imprenditoriale e quello legale, favorendo un dialogo costruttivo e un miglioramento della competitività delle imprese locali.