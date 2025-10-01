“Se la Global Sumud Flotilla verrà bloccata, sarà sciopero e manifestazione anche a Piacenza”

Se la Flotilla verrà bloccata dall’esercito israeliano il GIORNO SUCCESSIVO invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione con concentramento alle ore 17:30 ai Giardini Margherita.

Il corteo partirà dai Giardini Margherita, percorrerà Viale il Piacentino, transiterà per Piazzale Marconi, per poi proseguire su Via Primogenita, Piazzale Roma, Viale Patrioti, Piazzale Libertà, Stradone Farnese, Dolmen, Barriera Genova, per concludersi sul Pubblico Passeggio.

La nota del coordinamento

Siamo in prossimità dell’arrivo della Global Sumud Flotilla nella zona di mare che Israele ritiene illegittimamente, suo territorio. Presumibilmente ciò avverrà nelle prossime ore, e non sappiamo cosa succederà. Oltre lo sciopero generale previsto per venerdì 3 ottobre (indetto da USB,SICOBAS e CGIL), il Coordinamento per Gaza Piacenza convocherà un corteo se la Global Sumud Flotilla subirà attacchi da Israele. BLOCCHIAMO TUTTO sono le parole d’ordine.

Chiediamo pertanto a tutta la cittadinanza di partecipare alle iniziative organizzate dal coordinamento per Gaza di Piacenza (sit-in e manifestazioni) a sostegno della Flotilla e soprattutto contro il genocidio e l’invasione di Gaza ad opera dell’esercito israeliano e contro l’occupazione illegale dei territori palestinesi della Cisgiordania dove continuano le aggressioni dei coloni e dell’esercito contro civili palestinesi e l’espropriazione di terre per creare nuovi insediamenti israeliani.

Chiediamo l’immediato cessate il fuoco, lo stop del genocidio in corso da quasi due anni a Gaza nonché la fine dell’assedio riaprendo i corridoi umanitari per far giungere alla popolazione gli aiuti necessari, immediate sanzioni per Israele e la fine di ogni rapporto diplomatico, economico/commerciale, culturale e sportivo con il regime genocidario di Israele.

Una rappresentanza del Comune di Piacenza sarà presente alla manifestazione e sul Palazzo del Comune saranno esposte le bandiere della Palestina.

Gli organizzatori dichiarano che “quanto sta accadendo al popolo palestinese è inaccettabile”. “È inaccettabile quanto accaduto alla Flotilla”.

Basta con questo genocidio portato avanti coscientemente con le armi e con la fame.

La Flotilla e la Palestina hanno bisogno della nostra solidarietà e del nostro sostegno

La Global Sumud Flotilla è una missione marittima non violenta di 44 Paesi, che ha l’obiettivo di portare aiuti e aprire un corridoio umanitario, denunciando l’inazione dei governi e delle istituzioni che non hanno fatto niente per far rispettare il diritto internazionale, in primis il governo italiano che si è reso complice del genocidio in corso a Gaza. Inoltre denunciare anche l’illegalità da parte di Israele di occupare acque territoriali davanti a Gaza con un blocco.

Come ci hanno ribadito più volte chi è intervenuto nei nostri sit-in e manifestazioni dalla Flotilla, TUTTI NOI SIAMO L’EQUIPAGGIO DI TERRA della FLOTILLA.

Tante le iniziative in corso da parte del coordinamento:

flash mob “LUCI PER GAZA” domani 2 di ottobre in cui verranno letti i nomi di tutti i 1667 sanitari di Gaza assassinati dall’esercito israeliani. Sarà organizzato in tutta Italia, sia a Piacenza che Fiorenzuola d’Arda. Il coordinamento aderisce. A Piacenza il ritrovo è di fronte l’ingresso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto in via Taverna 49, a Fiorenzuola d’Arda presso via Roma 12 ingresso BLOCCO B,

il 3 ottobre CORTEO degli studenti alle ore 8.00 di fronte al Liceo Artistico Cassinari,

sit in fino a venerdì 3 ottobre dalle 17.30 alle 19.00 presso i Giardini Margherita e sabato e domenica 4 e 5 ottobre presso Piazzetta San Francesco,

il 6 ottobre presso il cinema Corso vi sarà la proiezione del film ”LA VOCE DI HIND RAJAB” di KAOUTHER BEN HANIA alle ore 21.00 con interventi prima della proiezione da parte di Amnesty e del Coordinamento per Gaza di Piacenza,

il 12 ottobre la marcia PERUGIA-ASSISI.

Coordinamento per Gaza Piacenza

I firmatari dell’appello: Cgil, Usb, SiCobas, Legambiente, Attac, Acli, Gap, Arci, Collettivo 26×1, Piacenza Mosaico, Collettivo “Una voce per Gaza”, Ass. “Arcangelo Di Maggio”, Donne in Nero, Centro documentazione Italiano sulla Palestina storica, Salaam, Ragazzi dell’Olivo, Coro Infrangibile, Mce, Casa nome collettivo, Europe For Peace, Amnesty, Laboratorio popolare cultura ed arte, Arcigay, Controdendenza, Conferenza Donne Democratiche, Rifondazione Comunista, Alternativa per Piacenza, Giovani Democratici – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy