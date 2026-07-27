Grave incidente a San Giorgio, furgone esce di strada e si ribalta

Grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 27 luglio a San Giorgio Piacentino, lungo la Strada Provinciale 36 di Godi, dove un uomo di 32 anni è rimasto seriamente ferito. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 13.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e, vista la gravità delle condizioni del ferito, anche l’elisoccorso di Parma. Dopo le prime cure, il 32enne è stato trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma in serie condizioni a causa dei numerosi traumi riportati.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area.

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