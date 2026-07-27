Limitazione Sp n. 21 di Val d’Arda, senso unico alternato dal 29 al 30 luglio

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di ripresa della pavimentazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda, in località Sperongia alla progressiva km. 13+450.
Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda, in località Sperongia alla progressiva km. 13+450, dalle ore 7:30 del 29 luglio alle ore 18:30 del 30 luglio, nel territorio comunale di Morfasso, per tutte le categorie di veicoli.