Limitazione Sp n. 21 di Val d’Arda, senso unico alternato dal 29 al 30 luglio

27 Luglio 2026 Redazione MC Attualità
Limitazione Sp n. 21 di Val d'Arda, senso unico alternato dal 29 al 30 luglio
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Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di ripresa della pavimentazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda, in località Sperongia alla progressiva km. 13+450.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda, in località Sperongia alla progressiva km. 13+450, dalle ore 7:30 del 29 luglio alle ore 18:30 del 30 luglio, nel territorio comunale di Morfasso, per tutte le categorie di veicoli.

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