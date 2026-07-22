Rugby – Dopo 10 anni, Simone Cornelli ritorna a giocare a Piacenza sulla sponda biancorossa

Simone Cornelli torna a casa. Dopo dieci anni lontano da Piacenza, il classe 1999 vestirà la maglia del Piacenza Rugby, arrivando dalle Fiamme Oro Roma. Un innesto di grande qualità per la linea arretrata biancorossa.

Cresciuto nei Lyons, Cornelli ha completato il suo percorso nelle accademie federali di Milano e Parma, ha giocato con i Medicei Firenze in Serie A Elite e, dal 2020, con le Fiamme Oro. Nel suo curriculum figurano anche tutta la trafila con le Nazionali giovanili azzurre, un Sei Nazioni Under 20, due Mondiali (Georgia e Francia), alcune presenze con la Nazionale Seven e la partecipazione alle Universiadi del 2019.

La scelta di approdare al Piacenza Rugby è maturata anche grazie ai consigli del fratello Matteo, capitano biancorosso, e di amici come Miralem Lekic e Massimiliano Chiappini, che gli hanno descritto un ambiente serio, accogliente e ambizioso.

Pur dovendo affrontare una stagione da pendolare tra Piacenza e Roma, Cornelli ha deciso di non interrompere la propria attività agonistica. Il suo obiettivo è continuare a crescere, mettere la propria esperienza al servizio della squadra e contribuire al percorso di sviluppo del club.

Estremo di ruolo, ma impiegabile anche come ala e apertura, porta con sé un bagaglio tecnico importante maturato ai massimi livelli del rugby italiano. Tra le esperienze più significative ricorda l’allenarsi accanto a Carlo Canna alle Fiamme Oro e la storica meta realizzata contro la Nuova Zelanda Under 20.

«Sono molto felice di essere a Piacenza e non vedo l’ora di iniziare. Voglio dare il mio contributo alla crescita della squadra e vivere al meglio questa nuova esperienza in biancorosso.»

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