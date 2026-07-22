Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose: Predomo e van der Peet si confermano al top della velocità. A Fantini e Fiorin la Madison U23

Il bis concesso da Mattia Predomo e Steffie Van der Peet nella velocità, ma anche l’exploit di Linda Sanarini nell’Eliminazione U23 e il successo di Matteo Fiorin e Christian Fantini nella madison U23. Sono gli highlights di una seconda serata avvincente dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche al Velodromo “Attilio Pavesi”.

CORSA A PUNTI DONNE UNDER 23

La bielorussa Palina Konrad si è aggiudicata la Corsa a Punti Donne Under 23 – G.P. INOX 80, prima finale della serata, imponendosi grazie a una prova di grande continuità nei dieci sprint in programma. Sempre nelle posizioni di vertice, ha chiuso con 23 punti, precedendo Polina Danshina, seconda con 19, e Aglaya Kokareva, terza con 13. Una gara combattuta fino all’ultimo sprint, con il podio definito soltanto nelle battute conclusive. Migliore delle italiane Irma Siri, settima classificata con 7 punti.

SCRATCH UOMINI UNDER 23

È stato Daniil Zarakovskiy a imporsi nello Scratch Uomini Under 23 – G.P. GM Termosanitari, al termine di una gara ricca di attacchi. Il vincitore ha costruito il proprio successo con un’azione solitaria che gli ha consentito di guadagnare un giro sul gruppo. Prima di lui anche Etienne Grimod era riuscito, da solo, a conquistare il giro, assicurandosi un brillante secondo posto. Terzo Davide Stella, primo del gruppo principale.

VELOCITÀ DONNE

Dopo il successo nel Keirin, Steffie Van der Peet ha firmato anche la Velocità Donne – G.P. Inside Centrufficio, confermandosi protagonista della seconda giornata. L’olandese (iridata in carica della velocità a squadre) ha superato in finale l’azzurra Miriam Vece, imponendosi in due manche. Anche la finale per il bronzo si è chiusa in due prove, con la spagnola Helena Casas Roige che ha avuto la meglio sulla lituana Lauryna Valiukevičiūtė. Quinta l’altra italiana Matilde Cenci.

VELOCITÀ UOMINI

Dopo il successo nel Keirin, Mattia Predomo ha conquistato anche la Velocità Uomini – G.P. Plurimec, completando una splendida doppietta nella seconda giornata dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola. Il velocista trentino si è imposto sul polacco Mateusz Rudyk in due manche nella finale per l’oro, mentre la sfida per il bronzo è stata la più combattuta della serata: il sudcoreano Choi Tae-ho ha superato Stefano Antonio Minuta soltanto alla terza prova.

ELIMINAZIONE DONNE UNDER 23

Prestazione di grande spessore per la padovana Linda Sanarini, che si è aggiudicata l’Eliminazione Donne Under 23 – G.P. Il Rintocco superando la campionessa europea in carica della specialità, la bielorussa Palina Konrad. L’azzurra delle Fiamme Azzurre ha gestito al meglio le fasi decisive della gara, conquistando un successo di prestigio davanti alla forte rivale. Terzo posto per un’altra bielorussa, Alina Karotkina, a completare un podio di altissimo livello.

AMERICANA UOMINI UNDER 23

Grande prova della coppia azzurra Christian Fantini – Matteo Fiorin, vincitrice dell’Americana Uomini Under 23 – G.P. Siderpighi. I due in maglia Rossetti Market hanno conquistato due giri sul gruppo, chiudendo con 93 punti. Due tornate recuperate anche da Ares Costa e Francesco Matteoli in maglia Pavinord, secondi con 72 punti. Più staccate le altre coppie: Matvei Iakovlev e Rostislav Novolodskii (Plurimec), terzi con 47 punti, e Daniil Zarakovskiy e Grigorii Skorniakov dell’Alu Tecno, quarti con 46, hanno entrambe guadagnato un giro sul plotone.

OMNIUM GIOVANILI

La seconda giornata ha visto protagoniste anche le categorie giovanili con gli Omnium validi rispettivamente per il G.P. ECO Consul – Trofeo Alfabici (Esordienti) e il G.P. ORVI Cattadori – Trofeo Alfabici (Allievi). Tra gli Esordienti si è imposto Alessandro Bellettini della S.C. Cotignolese, che ha chiuso con 90 punti precedendo Raffaele Dallara della S.C. Torrile (85) e il compagno di squadra Alberto Bellagamba (78). Nella categoria Allievi il successo è andato invece a Leonardo Manfredi del Team Ciclistico Paletti con 94 punti, davanti a Niccolò Astara della S.C. Cotignolese (92) e Mattia Gastasini dell’UC Empolese (82).

IL PROGRAMMA DEL 22 LUGLIO (GIORNO 3)

Dalle 16.00 si aprirà il programma con le qualificazioni e le prime due prove dell’Omnium Donne Elite – G.P. ASSIPRIME e dell’Omnium Uomini Elite – G.P. ACEF (Scratch e Tempo Race).

Dalle 20.00 spazio alle finali con Eliminazione e Corsa a Punti conclusiva dell’Omnium Donne Elite – G.P. ASSIPRIME e dell’Omnium Uomini Elite – G.P. ACEF.

L’ingresso al Velodromo è gratuito. Info, classifiche e live streaming sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

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