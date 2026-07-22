Rugby – Nicholas Moore rinforza la linea dei trequarti di Sitav Rugby Lyons

Un importante rinforzo arriva nel reparto dei trequarti di Stav Rugby Lyons, con l’aggiunta del centro Nicholas Moore, italo-inglese classe 2005.

In uscita da Colorno, dove si era messo in luce nella prima metà di stagione prima del ritiro della formazione parmigiana dal campionato di Serie A Elite, Moore è nato a Cittadella, in provincia di Padova, ma si è formato rugbysticamente in Inghilterra. Ha militato nelle formazioni giovanili del Winchester Rugby, venendo poi selezionato nella formazione provinciale dell’Hampshire Rugby Under 20. In uscita dal college ha deciso di tornare in Italia, unendosi al Colorno nella scorsa stagione di Serie A Elite, conclusa poi tra le fila della Squadra Cadetta in Serie B. Ora una grande possibilità di rilanciarsi per lui: a Colorno ha mostrato le sue doti da trequarti completo, intelligente ed efficace in attacco e solido in difesa. Nella passata stagione per lui 9 presenze in campionato e 2 mete, di cui una proprio contro i Lyons.

Ha spiegato Moore al primo giorno di allenamenti

“Sono davvero entusiasta di unirmi a questa squadra e iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera. Fin dal primo incontro con la dirigenza ho percepito la passione, l’orgoglio e l’ambizione di questa realtà, a cui spero di contribuire sia dentro che fuori dal campo. Per questa stagione, il mio obiettivo principale è quello di alzare il mio rendimento in una nuova stagione nel massimo campionato italiano, stando nel vivo del gioco ed essere sempre disponibile per le convocazioni. Credo nel lavoro duro e in questa squadra posso crescere e trovare l’ambiente giusto per migliorare e affermarmi al alto livello. Fuori dal campo studio Economia e Finanza presso l’Università di Bologna, e come passatempo mi piace giocare a Golf e seguire altri sport oltre al rugby.”

Nicholas Moore va così a sostituire nel reparto dei centri Marco Conti: il veterano bianconero, dopo una carriera da 111 presenze in maglia Lyons e un’ultima stagione da protagonista, lascerà la prima squadra per proseguire nella sua carriera professionale.

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