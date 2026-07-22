Volley, Serie B – Un ritorno di lusso alla Canottieri Ongina: Henry Miranda

Un ritorno di peso che alza ulteriormente l’asticella giallonera. A distanza di tre anni, la Canottieri Ongina – formazione piacentina di serie B maschile – riabbraccia Henry Miranda, l’opposto di origini caraibiche classe 1997 maturato a Monticelli prima del triennio di esperienza a Bisignano (dopo l’avvio di annata a Pineto in A2), Galatone e Corigliano.
“Sento forte il desiderio di conquistare risultati importanti anche a Monticelli, cercando di riportare la Canottieri Ongina ai piani alti dove storicamente è sempre stata e dove manca da qualche stagione.
Sicuramente torno più maturo, le esperienze che ho vissuto tra Calabria e Puglia mi hanno permesso di confrontarmi con giocatori di livello ancora maggiore e questo aiuta a crescere. Inoltre, esser riuscito a vincere la serie B è un altro tassello in più nel bagaglio che posso avere ora. Sono nel pieno della maturità agonistica come età e ci tengo a fare un bell’anno alla Canottieri Ongina”.
Riccardo Sala resta alla Canottieri Ongina e si sposta in seconda linea
Stessa maglia, ruolo diverso. Riccardo Sala resta alla Canottieri Ongina in serie B maschile e migra da posto quattro alla seconda linea, ricoprendo il ruolo di libero nella sua seconda stagione a Monticelli dopo la prima vissuta da schiacciatore.