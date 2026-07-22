Cena Conviviale a Rivergaro il 28 luglio 2026 con la Pro Loco Tramballando. Doretta Fossati: “Serata che ricorda gli eventi di quartiere di una volta” – AUDIO

22 Luglio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Cena Conviviale a Rivergaro il 28 luglio 2026
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Cena Conviviale a Rivergaro il 28 luglio organizzata dalla Pro Loco Tramballando. L’appuntamento si tiene martedì alle 20 in via Don Veneziani. 

I partecipanti spiega Doretta Fossati Presidente della locale Pro Locopossono portare un piatto da condividere oppure ordinare la cena nei locali presenti. La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Marcolino. 

La prenotazione è obbligatoria entro il 25 luglio e si può effettuare chiamando il numero 3392511298 . In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

E’ una serata che ricorda gli eventi di quartiere di una volta, con una tavola lunga distesa per stare tutti assieme, che cercheremo di proporre ogni anno.

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