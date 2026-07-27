San Nicolò, precipita da oltre tre metri: 36enne portato in ospedale in elicottero

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di lunedì a San Nicolò, dove un 36enne è rimasto ferito dopo una caduta da oltre tre metri mentre stava lavorando nel giardino di un’abitazione privata in via La Pira.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Rottofreno e l’automedica del 118 di Piacenza. A causa delle numerose contusioni riportate, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza il ferito all’Ospedale Maggiore di Parma.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di San Nicolò e la Polizia Locale di Rottofreno, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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