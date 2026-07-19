Grigliata sotto le stelle il 25 e 26 luglio 2026 a Gusano

19 Luglio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Grigliata sotto le stelle il 25 e 26 luglio 2026 a Gusano
blank

Il 25 e 26 luglio Gusano di Gropparello ritorna un appuntamento molto apprezzato come la tradizionale Grigliata sotto le Stelle, due giornate all’insegna della buona cucina, della musica e del divertimento per tutta la famiglia.

Durante l’evento presenti gli stand gastronomici con gustose specialità, giochi dedicati ai più piccoli e un ricco programma di intrattenimento.

Sabato si comincia con lo spettacolo di magia del Mago Willy, per poi lasciare spazio alla musica live con Broken Brakes e I-Doll. Domenica è la volta di Mikeless seguito dai Cani Sciolti in Tour.

L’evento è organizzato dalla Nuova Pro Loco Gusano.

blank

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover