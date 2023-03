HƏR FEST, festival dedicato alla crescita professionale e alla salute mentale

NASCE HƏR FEST: il festival dedicato alla crescita professionale e alla salute mentale che da voce ai sogni di tutte le donne. A Piacenza il 25 e 26 marzo 2023; due giorni di panel, workshop e tantissimo networking!

Dopo il successo ottenuto con il progetto “Non è tutto Rosa On the Road”, versione itinerante dell’omonimo podcast che racconta le donne e le loro storie, nasce oggi HƏr Fest: un festival volto a dare voce ai sogni di tutte loro.

È così che Paolina Consiglieri, Founder di Non è tutto Rosa – che negli anni ha preso forma di una vera e propria Associazione dedicata all’empowerment femminile – insieme ai suoi compagni di viaggio, ha preso la decisione di parcheggiare momentaneamente il van: lo stesso mezzo che li ha accompagnati per oltre 2000 km attraverso la penisola italiana con il fine di aiutare le donne a trovare il proprio potenziale e instillando così la speranza nel loro animo. Dopo aver trasformato questa esperienza in un documentario, che verrà presentato al prossimo Giffoni Film Festival, nasce un format del tutto rinnovato, che però è intriso dello stesso DNA che ha caratterizzato la storia dell’Associazione.

HƏR FEST – Dove e Quando

Il desiderio di unire, ascoltare e raggiungere sempre più donne che necessitano di supporto, sono da sempre la linfa vitale di Non è tutto rosa, che quest’anno ha deciso di organizzare per la sua prima volta un festival di due giornate, il Hər Fest, che si terrà sabato 25 e domenica 26 Marzo a La Faggiola (PC), con lo scopo di fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide legate al mondo lavorativo e alla sfera personale e mentale.

La capillarità è sempre stato uno dei pilastri fondanti dell’operato dell’associazione Non è tutto Rosa, e proprio per questo motivo lo scenario scelto per fare da cornice al festival più rosa dell’anno è la provincia di Piacenza e non una grande città; questa scelta garantisce ancora una volta l’opportunità di crescita e formazione anche laddove di norma non vengono offerte le stesse occasioni che si possono trovare in una grande metropoli.

Il team capitanato da Paolina Consiglieri e Arianna Basso, Business Developer, ha organizzato un weekend ricco di speech, workshop, panel e incontri one-to-one con ospiti provenienti da tutta Italia (e non solo), da diversi settori e background, in modo da offrire molteplici punti di vista e portare esempi di casi studio che possano fungere da punto di riferimento per chi sta costruendo il proprio percorso da zero.

In occasione del festival, Non è tutto Rosa ha unito le forze con Taldeg – startup innovativa che forma, seleziona e mette in contatto i migliori Artisti emergenti con aziende, brand e pubbliche amministrazioni – avviando una call for artists, tra i quali è stata selezionata Valeria Ferrari, che ha rappresentato al meglio il festival con un artwork che verrà stampato sui loro materiali di comunicazione.

HƏR FEST – IL PROGRAMMA

25 MARZO 2023

La prima giornata sarà dedicata alla crescita professionale. Verranno affrontate tematiche come: la creazione di una start-up e leadership, comunicazione sui social media e nascita di digital brand, lavori creativi e imprenditoria, lavori del futuro e materie STEM.

Il tutto nell’ottica di condividere casi studio pratici ed efficaci, che possano guidare e dare spunti a coloro che si trovano a costruire un progetto da zero.

Alcuni ospiti che ci verranno a trovare sono Silvia Wang (co-founder di Serenis), Arianna Cavina (Instagram Coach), Virginia Tosti (co-founder di Start2Impact), Benedetta Balestri (co-founder di One Shot Agency), Veronica Boienti (founder del progetto UglyCakes), i ragazzi di Eccellenza Italiana e Isabella Premutico (founder de IlMerdoscopo) e molt* altr* ancora!

La giornata si concluderà con un workshop, powered by We Are F.

26 MARZO 2023

(Powered by Serenis, main sponsor della giornata) Durante la seconda giornata, il focus verrà spostato sulla salute mentale e sulla crescita personale. Nasceranno così talk guidati da due speaker di Radio Italia che verteranno su tematiche come: l’accettazione di sé e del proprio corpo, la capacità di affrontare il cambiamento e trovare il coraggio di agire e trovare un equilibrio vita/lavoro, insieme a creator come Carlotta Bertotti e Francesco Cicconetti, Margot Sikabonyi (attrice e yoga e health coach), Linda Campostrini (nomade digitale e travel blogger), Michela May (@lacoachdelleunghie) e molt altr*.

In entrambe le giornate, tra un panel e l’altro, ci sarà la possibilità di sfruttare i momenti di pausa per conoscere oltre che le e gli ospiti, anche tutti i partecipanti al festival in un percorso di corner dei partner dell’evento, tra giochi di networking, esperienze olfattive di Itinera Cosmetics (uno degli sponsor dell’evento che lascerà inoltre un gift nelle welcome bag del festival), un angolo “ugly” allestito da Lumì Home Fragrances e Veronica Boienti di Ugly Cakes.

Per tutto il weekend sarà presente il foodtruck BStradi per le pause pranzo e per i break e Wami Water che disseterà tutti i partecipanti!

Altri partner che supportano nell’iniziativa

Fiscozen, una piattaforma online che fornisce un servizio di assistenza e consulenza fiscale garantirà un supporto e un’agevolazione per tutti coloro che vogliono aprire una partita IVA. Saranno infatti presenti anche il 25 marzo con un corner dedicato.

We Are F, agenzia di comunicazione e di talent management di donne atlete, realizzerà un workshop il 25 marzo e parteciperà a diversi panel durante la giornata.

One Shot Agency, realtà italiana che opera nel settore del management e della comunicazione digital, porterà alcuni dei propri talent, tra cui Carlotta Bertotti, Michela May, Benedetta Balestri (co- founder di One Shot).

Studio Re Public Relations, agenzia di comunicazione cross-canale, sarà tra i media partner a supporto della divulgazione dell’evento

Seedble, PMI innovativa parte del gruppo Symphonie Prime, organizzerà un webinar prima del festival

incentrato sul mondo del lavoro

Taldeg, startup innovativa che forma, seleziona e mette in contatto i migliori Artisti emergenti con aziende, brand e pubbliche amministrazioni, avvierà una call for artists, tra i quali verrà selezionato colei/colui che rappresenterà al meglio il festival con un artwork che verrà stampato sui materiali di comunicazione.

Palingen, sartoria sociale della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli che realizzerà dei gift per l’evento

About Paolina Consiglieri e NETR

Classe ‘94. Nata in Turkmenistan, da mamma del Daghestan e padre italiano. Vive di sogni, cerca di realizzarli e aiuta gli altri a fare lo stesso, o almeno ci prova. È blogger, social media expert e podcaster. Per tanti anni ha trascurato la domanda più importante, ovvero: “Che senso voglio dare alla mia vita?”. Così dopo svariati percorsi di studi e professionali è sfociata in una crisi esistenziale che nel Novembre del 2020 l’ha portata a dare vita a “Non È Tutto Rosa“, un podcast dedicato a tutte quelle donne che sono alla ricerca della scintilla per trovare la propria vocazione e la propria serenità interiore.

Ad oggi però, non è più solo un podcast: è un’associazione non profit che mira a dare aiuto concreto a donne che hanno bisogno di supporto nella crescita personale e professionale, attraverso eventi di formazione, ascolto e networking.

La nostra mission – COSA RENDE NON È TUTTO ROSA, UNICO

DIAMO VOCE A TUTTE LE DONNE

Qui c’è spazio per tutte, non solo managers e CEOs, ma anche artigiane, maestre e coloro che ancora devono trovare la propria strada. Vogliamo far sentire importanti, tutte le donne, nessuna esclusa.

L’EMPOWERMENT PARTE DALL’ACCETTAZIONE DI SE STESSE

E’ necessario che le donne si sentano sicure delle proprie potenzialità e imparino ad amarsi, per poter lottare per i propri sogni. Quindi bisogna offrire loro la possibilità di raccontarsi ed essere ascoltate attivamente.

FARE RETE CI RENDE PIÙ FORTI

“Insieme siamo più forti” , non è un luogo comune o una frase fatta, è la realtà. Ispirare, ascoltare e aiutare sono le nostre parole d’ordine, anche per eliminare tutti gli episodi di competizione e invidia, che possono solo nuocere alla nostra crescita.