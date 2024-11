Volley, Serie B – La Canottieri Ongina parte forte poi cede alla Villa d’Oro (1-3)

Un’ottima partenza non basta alla Canottieri Ongina, che in serie B maschile cede 3-1 a Modena contro la National Transports Villa d’Oro. Dopo l’impresa casalinga contro Scanzorosciate, la squadra di Gabriele Bruni ha sfidato a viso aperto un’altra “big” del girone, ma questa volta il bis d’autore non è arrivato.

“Siamo partiti molto bene mettendo tanta pressione in battuta e mostrando un alto ritmo di cambiopalla e tanta precisione in contrattacco nel primo set. Villa d’Oro, poi, ha avuto il merito di riaprire la partita soprattutto con il servizio, mettendoci in grande difficoltà in ricezione e facendo perdere un po’ le nostre certezze. Siamo stati molto frettolosi nel cercare di recuperare velocemente, invece queste sono partite dove bisogna far passare il momento no e trovare soluzioni, invece abbiamo forzato tante volte e commesso tanti errori”.

Trentaquattro sono gli sbagli-punto commessi dai piacentini nell’arco dei quattro set a fronte dei 23 locali. Sabato alle 18 a Monticelli sfida contro la Kema Asola Remedello.

NATIONAL TRANSPORTS VILLA D’ORO MODENA-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(18-25, 25-16, 25-18, 25-19)

NATIONAL TRANSPORTS VILLA D’ORO MODENA: Ghelfi 3, Mocelli 12, Maggi 6, Andreoli 18, Dombrovski 8, Canossa 11, Plessi (L), Martinelli, Ferrari 1, Benincasa, Akrabia, Bellei, Leonelli (L). N.e.: Rossi. All.: Mescoli

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 10, Chirila 8, Giacomini 10, Scaffidi 14, De Biasi 11, Ramberti 1, Rosati (L), Bocu, Ruggeri 1, Aquino. N.e.: Nasi, Tagliaferri, Palazzoli, Belfanti (L). All.: Bruni