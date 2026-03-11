Spaccata nel negozio di biciclette, scatta l’inseguimento: i ladri speronano le guardie giurate e fuggono a mani vuote

Tentato furto nella notte al negozio Gaga Bike di via Codagnello, nella zona di San Lazzaro. Il colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando alcuni malviventi hanno forzato la saracinesca dell’attività riuscendo a entrare all’interno del punto vendita.

Una volta dentro hanno iniziato ad arraffare diverse biciclette, caricandole su un camion utilizzato per il colpo. L’azione però è stata interrotta dall’allarme, che ha fatto scattare l’intervento delle guardie giurate di Metronotte Vigilanza.

I vigilanti sono riusciti a intercettare i ladri mentre stavano tentando di allontanarsi e ne è nato un inseguimento in direzione della via Emilia Parmense. Durante la fuga i malviventi hanno anche speronato l’auto delle guardie giurate nel tentativo di guadagnarsi la via di fuga.

Sentendosi ormai braccati, i ladri hanno deciso di abbandonare il camion con la refurtiva e sono scappati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Il colpo è quindi fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy