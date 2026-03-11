Spaccata nel negozio di biciclette, scatta l’inseguimento: i ladri speronano le guardie giurate e fuggono a mani vuote

Tentato furto nella notte al negozio Gaga Bike di via Codagnello, nella zona di San Lazzaro. Il colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando alcuni malviventi hanno forzato la saracinesca dell’attività riuscendo a entrare all’interno del punto vendita.
Una volta dentro hanno iniziato ad arraffare diverse biciclette, caricandole su un camion utilizzato per il colpo. L’azione però è stata interrotta dall’allarme, che ha fatto scattare l’intervento delle guardie giurate di Metronotte Vigilanza.
I vigilanti sono riusciti a intercettare i ladri mentre stavano tentando di allontanarsi e ne è nato un inseguimento in direzione della via Emilia Parmense. Durante la fuga i malviventi hanno anche speronato l’auto delle guardie giurate nel tentativo di guadagnarsi la via di fuga.
Sentendosi ormai braccati, i ladri hanno deciso di abbandonare il camion con la refurtiva e sono scappati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Il colpo è quindi fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.