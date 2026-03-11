Spaccata nel negozio di biciclette, scatta l’inseguimento: i ladri speronano le guardie giurate e fuggono a mani vuote

11 Marzo 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Tentato furto nella notte al negozio Gaga Bike di via Codagnello, nella zona di San Lazzaro. Il colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando alcuni malviventi hanno forzato la saracinesca dell’attività riuscendo a entrare all’interno del punto vendita.

Rail Academy

Una volta dentro hanno iniziato ad arraffare diverse biciclette, caricandole su un camion utilizzato per il colpo. L’azione però è stata interrotta dall’allarme, che ha fatto scattare l’intervento delle guardie giurate di Metronotte Vigilanza.

I vigilanti sono riusciti a intercettare i ladri mentre stavano tentando di allontanarsi e ne è nato un inseguimento in direzione della via Emilia Parmense. Durante la fuga i malviventi hanno anche speronato l’auto delle guardie giurate nel tentativo di guadagnarsi la via di fuga.

Sentendosi ormai braccati, i ladri hanno deciso di abbandonare il camion con la refurtiva e sono scappati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Il colpo è quindi fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover