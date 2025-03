Viaggio nel femminismo, il prossimo 20 marzo incontro con la scrittrice Benedetta Tobagi

“Il prossimo 20 Marzo, alla Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli alle ore 17.30, la Conferenza delle Donne Democratiche di Piacenza presenta “FEMMINoSTRE”, viaggio nel Femminismo degli anni ’70, per cui siamo orgogliose di ospitare Benedetta Tobagi che, sull’argomento, ha scritto e pubblicato “Covando un mondo nuovo”, bel libro fotografico in collaborazione con Paola Agosti”. Così Nadia Maffini, Portavoce Conferenza Donne Democratiche di Piacenza.

La nota della Conferenza delle Donne Democratiche

Ripercorrere con Lei quella stagione è fondamentale per capire da dove e come alcune battaglie ancora in corso siano cominciate e come la storia di quelle battaglie abbia toccato anche Piacenza; negli anni ’70 un Gruppo di donne aderenti al Movimento Femminista fondarono il Collettivo di Via Benedettine e, successivamente, il Consultorio, una struttura autogestita, autofinanziata e gratuita che offriva informazioni, visite mediche e assistenza all’estero in caso di aborto quando in Italia era ancora illegale.

Il repertorio di esperienze maturato allora è prezioso ancora oggi; abbiamo ritenuto fosse importante cercare di riprendere, nella nostra attività di formazione e informazione, in un tempo che ha ancora bisogni di battaglie forti, quella profonda urgenza personale di libertà e impegno per continuare a ragionare sui diritti che, non adeguatamente sostenuti, rischiamo i perdere.

La presentazione, in collaborazione con ANPI e Libreria Fahrenheit 451, sarà condotta da Cecilia Pierami, giornalista e scrittrice, con interventi e testimonianze, tra cui quelle di Paola Milana e Maura Toscani.

La nostra attività proseguirà con altri eventi per tutta la primavera: ad Aprile ospiteremo Simone Alliva e la sua inchiesta per il quotidiano “Domani” sulla contiguità tra i Movimenti Pro-Vita e la politica di estrema destra alla Presenza di Pierluigi Bersani e Monica Cirinnà e a maggio ci occuperemo di educazione all’affettività con Maura Gancitano che terrà un dialogo sul suo ultimo libro “Erotica dei sentimenti” con un inedito dibattito intergenerazionale.