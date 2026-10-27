Il 29 ottobre al PalabancaEventi Tommaso Cerno presenta il suo libro “Le ragioni di Giuda”

Giovedì 29 ottobre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, il direttore de il Giornale Tommaso Cerno sarà ospite dell’Associazione culturale Luigi Einaudi e della Banca di Piacenza per la presentazione del libro “Le ragioni di Giuda – Quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà” (Rizzoli Editore). La pubblicazione sarà illustrata dall’autore (narratore e saggista, ha iniziato la sua carriera giornalistica al Gazzettino e successivamente al Massaggero Veneto, di cui è stato direttore così come del settimanale L’Espresso e del quotidiano Il Tempo; in Tv ha condotto su Rai 3 il programma D-Day ed è protagonista a Domenica in di uno spazio dedicato all’attualità con Mara Venier) in dialogo con Antonino Coppolino.



Nella sua ultima fatica editoriale il giornalista friulano, attraverso filosofia, teologia, politica e autobiografia, interroga il tradimento come gesto umano fondamentale nella fede, nell’amore, nell’ideologia, nell’appartenenza. Il libro smonta l’idea rassicurante di una parte giusta e di un pensiero senza crepe, mostrando come spesso sia l’obbedienza a produrre il vero vuoto morale. Non solo. Cerno rivendica il diritto al dubbio, alla contraddizione, alla disobbedienza del pensiero ed esprime una certezza: il tradimento non sempre è una resa, a volte è l’unico modo per non tradire sé stessi.



Agli intervenuti, con precedenza ai primi Soci prenotati e ai primi Clienti prenotati, sarà riservato il volume fino ad esaurimento copie.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).