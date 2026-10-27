Venerdì mattina il corteo di sindacati e collettivi per le vie del centro: “Contro la disastrosa situazione del nostro Paese”

Il S.I.Cobas Piacenza, unitamente al coordinamento piacentino degli studenti medi e universitari e ai collettivi ControTendenza e R-esisto, annuncia per venerdì 30 ottobre una giornata di sciopero dall’attività scolastica e mobilitazione cittadina.

LA NOTA DI SI COBAS E COLLETTIVI

Alle 8:30 del mattino gli studenti si ritroveranno in via Scalabrini, di fronte all’ingresso di Liceo Cassinari e Politecnico di Milano, per una manifestazione di protesta che attraverserà il centro.

Il S.I.Cobas Piacenza si è fatto promotore sul piano nazionale della convergenza di tutto il sindacalismo di base sulla data del 30 ottobre, e anche a Piacenza questa scelta convinta si tradurrà in una mobilitazione volta a denunciare le responsabilità del Governo Meloni nella disastrosa situazione sociale ed economica che il nostro paese sta attraversando.

Caro-vita, bassi salari, inflazione fuori controllo: a fronte di tutto ciò, il Governo Meloni risponde con la sola lingua del manganello e del carcere.

Inesistenti emergenze sicurezza vengono agitate nelle città di provincia per spaventare, dissuadere dalla partecipazione e creare capri espiatori. Pacchetti repressivi che nulla hanno a che spartire con la situazione economica ingeneratasi vengono proposti come panacea di tutti i mali.

Noi non ci rassegniamo alla paura e alle miserabili prospettive cui il governo ci vuole destinare.

Ai collettivi e al sindacato si è aggiunto un coordinamento informale di genitori e studenti che rifiutano la logica della paura e intendono promuovere la partecipazione politica sana e consapevole dei giovani, fattore quanto mai importante a fronte dei fatti di martedì scorso a Piacenza.

L’appuntamento è per VENERDI 30 OTTOBRE alle ore 8:30 del mattino davanti al Liceo Cassinari.