Consiglio comunale, Jonathan Papamarenghi lascia la civica di centrodestra ed entra nel Gruppo Misto

Jonathan Papamarenghi lascia la lista civica “Barbieri sindaco-Trespidi con Liberi”, nelle cui file era stato eletto nel consiglio comunale di Piacenza alle elezioni amministrative del 2022. La decisione si è concretizzata durante la seduta dell’assemblea cittadina di lunedì 26 ottobre.
Il consigliere comunale ha dunque deciso di interrompere il proprio percorso all’interno della formazione civica con la quale aveva ottenuto il mandato elettorale quattro anni fa.
Restano da chiarire le motivazioni della scelta di Papamarenghi: non sono da escludere, ovviamente, eventuali discrepanze tra il consigliere e la ex lista di appartenenza, se non addirittura col centrodestra.