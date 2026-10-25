Serie C – L’Italia Chef Piacenza supera Argenta 89-74 al Pala San Lazzaro

L’Italia Chef Piacenza centra il secondo successo consecutivo superando la Simabio Argenta tra le mura amiche del Pala San Lazzaro.
I ragazzi di coach Maioli partono subito in maniera decisa volando già sulla doppia cifra di vantaggio sul 19-8 dopo 7 minuti di gioco, in un parziale propiziato soprattutto dall’energia di Fumi, Galli e Pescatori in uscita dalla panchina.
È proprio un layup sulla sirena del play biancorosso a consentire ai suoi di chiudere il primo quarto avanti 25-17.
Bona (11 punti) e Bassani (14 punti) provano a lanciare la fuga piacentina nel secondo quarto ma Argenta è brava a restare in scia nonostante le difficoltá nel contenere l’attacco dei padroni di casa.
Piacenza va all’intervallo lungo a +9 (48-39).
Al rientro dagli spogliatoi Bona e tre triple consecutive di Livelli scavano il solco decisivo a cavallo della metà del terzo quarto portando Piacenza improvvisamente a +22 (66-44).
Toccato il massimo vantaggio, l’Italia Chef si limita a controllare, nonostante qualche passaggio a vuoto che consente ad Argenta di limitare il passivo.
Finisce 89-74 per Massari e compagni che sabato 31 ottobre, alle ore 19, affronteranno in trasferta Francesco Francia, squadra appaiata in classifica al secondo posto in classifica proprio a Piacenza e Vis Persiceto.
ITALIA CHEF PIACENZA – SIMABIO ARGENTA 89-74
(25-17, 23-22, 28-18, 13-17)
Tabellini: Galli 7, Oukara ne, Pescatori 4, Lombardi, Bona 18, Livelli 13, Massari 7, Bassani 20, Rigoni 2, Guaccio 7, Camara ne, Fumi 11. All. Maioli, Ass. all. Molinaroli