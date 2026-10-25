Serie C – L’Italia Chef Piacenza supera Argenta 89-74 al Pala San Lazzaro

25 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Basket, Notizie, Sport
Italia Chef Piacenza

L’Italia Chef Piacenza centra il secondo successo consecutivo superando la Simabio Argenta tra le mura amiche del Pala San Lazzaro.

I ragazzi di coach Maioli partono subito in maniera decisa volando già sulla doppia cifra di vantaggio sul 19-8 dopo 7 minuti di gioco, in un parziale propiziato soprattutto dall’energia di Fumi, Galli e Pescatori in uscita dalla panchina.

È proprio un layup sulla sirena del play biancorosso a consentire ai suoi di chiudere il primo quarto avanti 25-17.

Bona (11 punti) e Bassani (14 punti) provano a lanciare la fuga piacentina nel secondo quarto ma Argenta è brava a restare in scia nonostante le difficoltá nel contenere l’attacco dei padroni di casa.

Piacenza va all’intervallo lungo a +9 (48-39).

Al rientro dagli spogliatoi Bona e tre triple consecutive di Livelli scavano il solco decisivo a cavallo della metà del terzo quarto portando Piacenza improvvisamente a +22 (66-44).

Toccato il massimo vantaggio, l’Italia Chef si limita a controllare, nonostante qualche passaggio a vuoto che consente ad Argenta di limitare il passivo.

Finisce 89-74 per Massari e compagni che sabato 31 ottobre, alle ore 19, affronteranno in trasferta Francesco Francia, squadra appaiata in classifica al secondo posto in classifica proprio a Piacenza e Vis Persiceto.

ITALIA CHEF PIACENZA – SIMABIO ARGENTA 89-74

(25-17, 23-22, 28-18, 13-17)

Tabellini: Galli 7, Oukara ne, Pescatori 4, Lombardi, Bona 18, Livelli 13, Massari 7, Bassani 20, Rigoni 2, Guaccio 7, Camara ne, Fumi 11. All. Maioli, Ass. all. Molinaroli

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