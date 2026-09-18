Coldiretti, il 19 settembre il “cestino della ricerca” al Mercato coperto di Campagna Amica

Frutta e verdura del territorio per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare polmonari. Sabato 19 settembre 2026 in tutti i nove Mercati coperti di Campagna Amica dell’Emilia-Romagna arriva “Il Cestino della Ricerca”, iniziativa regionale promossa nell’ambito della collaborazione tra Coldiretti Emilia Romagna e AMMP ODV – Associazione Morgagni Malattie Polmonari, con il coinvolgimento dei Centri di Pneumologia e delle associazioni dei pazienti dei diversi territori.

Durante la giornata i cittadini potranno trovare nei mercati aderenti il Cestino della Ricerca, realizzato in carta riciclata e contenente frutta o verdura fresca, locale e di stagione fornita dagli agricoltori di Campagna Amica. L’agribag disponibile al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana, 17 a Piacenza che il sabato è aperto dalle 9 alle 15, proporrà la vendita di un chilo di mele. Anche la pausa pranzo al Mercato Coperto avrà valore solidale, con un contributo che potrà essere destinata a sostegno dell’iniziativa.

Durante la mattinata saranno presenti per incontrare i visitatori del Mercato Coperto le dottoresse Sara Chiesa (direttore di Unità operativa di Pneumologia) e Cecilia Burattini per importanti attività di divulgazione, prevenzione e sensibilizzazione insieme a diversi volontari.

L’iniziativa punta a unire in un unico gesto alimentazione, corretti stili di vita, solidarietà e sostegno alla ricerca, rafforzando allo stesso tempo il legame tra agricoltori, cittadini, pazienti, volontari, professionisti sanitari e ricercatori.

Un elemento centrale del progetto è proprio il rapporto con il territorio. Al netto dei costi riconosciuti agli agricoltori, le risorse raccolte in ciascuna provincia resteranno nel territorio nel quale sono state generate e saranno destinate, attraverso le associazioni dei pazienti di riferimento, al sostegno di progetti di ricerca sulle malattie polmonari collegati ai Centri e alle realtà pneumologiche locali.

Le malattie rare polmonari comprendono patologie diverse, spesso croniche, complesse e progressive che possono compromettere in maniera significativa la capacità respiratoria e incidere sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Proprio la rarità delle singole patologie rende particolarmente importante il sostegno alla ricerca scientifica, alla diagnosi precoce e alla presenza di Centri con competenze specialistiche capaci di lavorare in rete.

I nove Mercati di Campagna Amica coinvolti sabato 19 settembre sono:

«Con il Cestino della Ricerca un prodotto della nostra agricoltura diventa anche uno strumento concreto di solidarietà e di sostegno alla comunità – afferma Valerio Galli, responsabile di Campagna Amica Piacenza–. I Mercati di Campagna Amica sono luoghi nei quali ogni giorno si incontrano agricoltori e cittadini e questa iniziativa dimostra come quel rapporto possa generare anche valore sociale. Abbiamo voluto mantenere un legame molto forte con i territori: i prodotti arrivano dalle aziende agricole locali e le risorse raccolte tornano alle comunità per sostenere la ricerca e le realtà impegnate nella cura delle malattie polmonari. È un modo semplice ma concreto per ricordare che il benessere nasce anche dalla qualità dell’alimentazione, dalla prevenzione, dalla ricerca e dalla capacità di una comunità di prendersi cura delle persone».