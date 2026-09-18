Coldiretti, il 19 settembre il “cestino della ricerca” al Mercato coperto di Campagna Amica

18 Settembre 2026 Redazione FG Attualità
Coldiretti, il 19 settembre il "cestino della ricerca" al Mercato coperto di Campagna Amica

Frutta e verdura del territorio per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare polmonari. Sabato 19 settembre 2026 in tutti i nove Mercati coperti di Campagna Amica dell’Emilia-Romagna arriva “Il Cestino della Ricerca”, iniziativa regionale promossa nell’ambito della collaborazione tra Coldiretti Emilia Romagna e AMMP ODV – Associazione Morgagni Malattie Polmonari, con il coinvolgimento dei Centri di Pneumologia e delle associazioni dei pazienti dei diversi territori.

Durante la giornata i cittadini potranno trovare nei mercati aderenti il Cestino della Ricerca, realizzato in carta riciclata e contenente frutta o verdura fresca, locale e di stagione fornita dagli agricoltori di Campagna Amica. L’agribag disponibile al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana, 17 a Piacenza che il sabato è aperto dalle 9 alle 15, proporrà la vendita di un chilo di mele. Anche la pausa pranzo al Mercato Coperto avrà valore solidale, con un contributo che potrà essere destinata a sostegno dell’iniziativa.

Durante la mattinata saranno presenti per incontrare i visitatori del Mercato Coperto le dottoresse Sara Chiesa (direttore di Unità operativa di Pneumologia) e Cecilia Burattini per importanti attività di divulgazione, prevenzione e sensibilizzazione insieme a diversi volontari.

L’iniziativa punta a unire in un unico gesto alimentazione, corretti stili di vita, solidarietà e sostegno alla ricerca, rafforzando allo stesso tempo il legame tra agricoltori, cittadini, pazienti, volontari, professionisti sanitari e ricercatori.

Un elemento centrale del progetto è proprio il rapporto con il territorio. Al netto dei costi riconosciuti agli agricoltori, le risorse raccolte in ciascuna provincia resteranno nel territorio nel quale sono state generate e saranno destinate, attraverso le associazioni dei pazienti di riferimento, al sostegno di progetti di ricerca sulle malattie polmonari collegati ai Centri e alle realtà pneumologiche locali.

Le malattie rare polmonari comprendono patologie diverse, spesso croniche, complesse e progressive che possono compromettere in maniera significativa la capacità respiratoria e incidere sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Proprio la rarità delle singole patologie rende particolarmente importante il sostegno alla ricerca scientifica, alla diagnosi precoce e alla presenza di Centri con competenze specialistiche capaci di lavorare in rete.

I nove Mercati di Campagna Amica coinvolti sabato 19 settembre sono:

«Con il Cestino della Ricerca un prodotto della nostra agricoltura diventa anche uno strumento concreto di solidarietà e di sostegno alla comunità – afferma Valerio Galli, responsabile di Campagna Amica Piacenza–. I Mercati di Campagna Amica sono luoghi nei quali ogni giorno si incontrano agricoltori e cittadini e questa iniziativa dimostra come quel rapporto possa generare anche valore sociale. Abbiamo voluto mantenere un legame molto forte con i territori: i prodotti arrivano dalle aziende agricole locali e le risorse raccolte tornano alle comunità per sostenere la ricerca e le realtà impegnate nella cura delle malattie polmonari. È un modo semplice ma concreto per ricordare che il benessere nasce anche dalla qualità dell’alimentazione, dalla prevenzione, dalla ricerca e dalla capacità di una comunità di prendersi cura delle persone».

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover