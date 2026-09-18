Brusaporto-Fiorenzuola: rossoneri già obbligati a far risultato

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Il Fiorenzuola di mister Villa affronta, in trasferta, il Brusaporto: match valido per la 4° giornata del girone B in Serie D.

Fiorenzuola ultimo in classifica a 0 punti

I rossoneri di mister Villa arrivano a questo match dopo una partenza di campionato veramente difficile. 3 sconfitte in altrettante partite (l’ultima in casa con Pro Palazzolo), 0 gol fatti, 5 subiti e ultimo posto nel tabellone.

Di fatto, la stagione del Fiorenzuola deve ancora iniziare ma il campionato non aspetta nessuno: per i rossoneri è obbligatorio inziare a fare punti.

Brusaporto in difficoltà

Anche i padroni di casa di mister Abbate (vecchia conoscenza di Piacenza) non hanno avuto un inizio di campionato esaltante: 2 sconfitte e una vittoria nelle prime 3 e una difesa, come quella del Fiorenzuola, battuta 5 volte in queste prime gare.

Vediamo se, finalmente, i rossoneri troveranno il primo gol in campionato di questa stagione contro una squadra che ci terrà a tornare ai 3 punti di fronte al proprio pubblico.