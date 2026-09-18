Papilloma virus, due giornate con vaccinazione gratuita il 24 e 26 settembre

Ma tu lo sapevi che esiste un vaccino contro il cancro? Non è una promessa per il futuro: è una possibilità di prevenzione che abbiamo già oggi. È il vaccino contro il Papillomavirus (Hpv), un’infezione molto diffusa che può causare diverse forme tumorali. In occasione della Giornata mondiale della ricerca contro il cancro, l’Azienda Usl di Piacenza dedica due Open day proprio alla vaccinazione contro l’Hpv.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai giovani adulti e vuole richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione come scelta concreta per proteggere la salute nel lungo periodo. La vaccinazione contro l’Hpv è infatti uno degli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di sviluppare tumori correlati all’infezione, tra cui il tumore della cervice uterina e altre neoplasie che possono colpire sia le donne sia gli uomini.

Per facilitare l’accesso alla vaccinazione, il Servizio Igiene e sanità pubblica propone due appuntamenti.

Il primo è in programma giovedì 24 settembre 2026, nella sede di Piacenza, in piazzale Milano 2, dalle 14 alle 16.30. L’invito è rivolto ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2008 e alle donne nate nel 2001 residenti in Italia.

Il secondo Open day si svolgerà sabato 26 settembre 2026, alla Casa della Comunità di Monticelli, dalle 10.30 alle 12 in occasione del ciclo di iniziative La salute abita qui. L’iappuntamento è rivolto in particolare ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2008, con accesso preferenziale agli iscritti ad Avis delle sezioni di Monticelli e Castelvetro Piacentino che non risultano vaccinati. L’Azienda coglie l’occasione per ringraziare i volontari delle due sezioni per la consueta collaborazione.

“La prevenzione rappresenta l’arma più efficace che abbiamo a disposizione contro molte malattie oncologiche – sottolinea Alessandra Rampini, direttore di Igiene e sanità pubblica –. Oggi sappiamo che la vaccinazione contro il Papillomavirus può prevenire fino al 90% dei tumori Hpv-correlati e una quota molto elevata delle lesioni precancerose. Per questo è importante cogliere l’opportunità offerta gratuitamente dal Servizio sanitario alle fasce di età indicate. Vaccinarsi significa proteggere se stessi, ma anche contribuire a ridurre la circolazione del virus nella popolazione”.

“Il vaccino utilizzato è un preparato 9-valente, di ultima generazione, che offre un’ampia protezione nei confronti dei principali ceppi di Hpv associati allo sviluppo di tumori – aggiunge Rampini –. La sicurezza e l’efficacia del vaccino sono documentate da numerosi studi scientifici internazionali e dall’esperienza maturata su milioni di persone vaccinate nel mondo. Quanto più precocemente viene effettuata la vaccinazione, tanto maggiore è la capacità di prevenire l’infezione”.

La vaccinazione si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione che comprende anche i programmi di screening oncologico organizzato. Per le donne, l’eventuale presenza di lesioni precancerose può essere individuata precocemente attraverso controlli periodici, nell’ambito del percorso di screening con chiamata attiva da parte del Servizio sanitario.

Vaccinazione e screening sono quindi strumenti complementari di prevenzione, che insieme contribuiscono a ridurre il rischio e a individuare precocemente le patologie correlate all’Hpv.