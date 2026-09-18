Rapina al centro commerciale, pistola puntata contro una cassiera: indagini in corso

Rapina nella serata del 17 settembre al centro commerciale Galassia di Piacenza. Un uomo avrebbe minacciato una cassiera con una pistola, facendosi consegnare l’incasso prima di fuggire. Il bottino ammonterebbe ad alcune centinaia di euro. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe entrato nel centro commerciale intorno alle 20.30. Una volta raggiunta la zona delle casse, avrebbe estratto una pistola e l’avrebbe puntata contro una delle addette, intimandole di consegnargli il denaro.

Di fronte alla minaccia, la cassiera avrebbe consegnato l’incasso, pari ad alcune centinaia di euro. Ottenuto il denaro, il rapinatore si sarebbe quindi dato alla fuga.

Immediata la richiesta di intervento. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e identificare l’autore della rapina.

Le indagini sono in corso.