Maltempo, stato di crisi regionale per sei Comuni piacentini. Albasi: “Ora ristori e interventi tempestivi”. Quintavalla: “Risposta celere della Regione”

Sulla base della ricognizione dei danni e delle relazioni tecniche, nei prossimi giorni il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, firmerà lo stato di crisi regionale per i territori colpiti dai violenti eventi temporaleschi del 20-21 e 28 agosto.

Il provvedimento riguarda i Comuni di Forlì, Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) e Imola (Bo), relativamente agli eventi del 20-21 agosto. Mentre, per gli eventi del 28 agosto, risultano interessati i Comuni di Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Corte Brugnatella, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso, Vernasca (Pc), Parma, Salsomaggiore Terme e Torrile (Pr).

Di conseguenza, la Regione, secondo quanto previsto dal decreto e dalle procedure disciplinate dalla norma nazionale, provvederà a presentare al Dipartimento della Protezione Civile la richiesta di accesso alle risorse del Fondo di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 1/2018, finalizzata all’attivazione delle misure di sostegno e ristoro conseguenti agli eventi calamitosi.

In parallelo, come noto, dove ne ricorrano i presupposti, è sempre possibile l’attivazione delle ulteriori misure di sostegno a favore dei territori colpiti previste per concorrere alle spese sostenute dagli enti locali per gli interventi più urgenti di ripristino.

La Regione continuerà a operare in stretto raccordo con tutti gli Enti locali coinvolti affinché siano garantite la tempestività delle procedure e la massima attenzione alle esigenze delle comunità e delle attività colpite.

Quintavalla (Pd): “Risposta celere della Regione dopo i danni causati dal maltempo”

“Rispondiamo celermente al grido di allarme lanciato dai nostri territori: dopo il maltempo di fine agosto, nei prossimi giorni sarà ufficializzato lo stato di crisi regionale che riguarda anche sei Comuni della provincia di Piacenza. Nelle scorse settimane abbiamo visitato le zone colpite per avere contezza dei danni ingenti causati dai temporali e dalla grandine, ora proseguiamo a stretto contatto con i sindaci di Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Corte Brugnatella, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca per garantire l’adeguato supporto agli enti locali e soprattutto alle comunità colpite, a cui esprimiamo la nostra vicinanza”.

“Il riconoscimento dello stato di crisi è un passo importante che ci consente di richiedere l’attivazione delle misure di sostegno previste a seguito di eventi calamitosi, in particolare per i danni subìti dagli immobili pubblici. Ringrazio il presidente Michele de Pascale e la sottosegretaria Manuela Rontini che fin da subito si sono attivati per far fronte all’emergenza”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), a seguito dell’annuncio da parte della giunta regionale dell’imminente firma dello stato di crisi regionale che riguarderà diversi Comuni delle province di Forlì-Cesena, Parma e Piacenza e della città metropolitana di Bologna.

Albasi: “Ora ristori e interventi tempestivi“

«La decisione della Regione di decretare lo stato di crisi regionale per i territori colpiti dai temporali del 28 agosto è un passaggio importante per il Piacentino. Ora è necessario che le procedure per accedere alle risorse e attivare i sostegni procedano con la massima tempestività».

Lo dichiara il consigliere regionale Lodovico Albasi, commentando l’annuncio della firma del provvedimento da parte del presidente Michele de Pascale nei prossimi giorni.

Per gli eventi del 28 agosto, nel Piacentino sono interessati i Comuni di Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Corte Brugnatella, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca. Sulla base della ricognizione dei danni e delle relazioni tecniche, la Regione presenterà al Dipartimento nazionale della Protezione civile la richiesta di accesso alle risorse del Fondo previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

«Il riconoscimento dello stato di crisi consente di avviare il percorso per sostenere i territori colpiti e concorrere ai ristori – prosegue Albasi –. È importante che i Comuni possano contare su un confronto costante con la Regione e su procedure chiare e rapide, sia per gli interventi urgenti di ripristino sia per le ulteriori misure di sostegno previste».

«Seguirò con attenzione l’evoluzione della situazione e l’attuazione degli interventi, affinché le esigenze delle comunità e delle attività del Piacentino coinvolte trovino risposte concrete».