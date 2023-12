Si accende il Natale di Alta Val Tidone, eventi fino al 6 gennaio 2024

Ricco programma di eventi per il comune di Alta Val Tidone che si appresta a celebrare il Santo Natale 2023 su tutto il territorio comunale. Gli appuntamenti sono stati presentati dal sindaco Franco Albertini insieme agli amministratori e al neocittadino onorario Giulio Tremonti.

il Natale di Alta Val Tidone

Il primo evento è in calendario per domenica 10 dicembre a Nibbiano in via Manin, quando alle 15.00 aprirà il villaggio dei giochi di legno di Babbo Natale. Dalle 16.30 in piazza Martiri della Libertà, andrà in scena lo spettacolo con la fiaba animata “Il segreto di Natale”.

Si prosegue poi a Trevozzo, domenica 17 dicembre, alle ore 16.00 in piazza Papa Giovanni XIII con il grande spettacolo degli elfi acrobatici. La vigilia, il 24 dicembre, in piazza a Pecorara dalle 15.30 sarà la volta dello spettacolo di giocoleria e il laboratorio di circo per tutti, con la consegna dei doni da parte di Babbo Natale in persona e aperitivo natalizio a seguire.

In questi tre appuntamenti i bambini potranno consegnare le proprie letterine a Babbo Natale e per tutte e tre le giornate sarà presente il mercatino di Natale (tutto il giorno a Nibbiano e Trevozzo, nel pomeriggio a Pecorara).

Nel nuovo anno, il 6 gennaio, nella piazza di Caminata appuntamento alle 15.30 con lo spettacolo di giocoleria e l’arrivo della Befana con dolci e sorprese. A seguire premiazione del concorso il “tuo presepe racconta…” e di “PresepeScuoleInsieme”.Si ricorda che la partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i soggetti pubblici e privati. Per concorrere è sufficiente realizzare un presepe e inviare 3 foto (sia esso esposto in luogo privato sia pubblico) tra l’8 e il 24 dicembre, all’indirizzo mail mfava@comunealtavaltidone.pc.it o via WhatsApp al numero 3498582653, indicando nome e cognome dell’autore. Tutti gli scatti saranno pubblicati in un apposito album sulla pagina Facebook del Comune di Alta Val Tidone e di Piacere, Alta Val Tidone e saranno consegnate ad una giuria di qualità che, insieme alla somma dei Like, esprimeranno i vincitori di tre categorie: Presepe Classico; Presepe più originale; Presepe più rappresentativo del tuo territorio.