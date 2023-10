Imprenditoria Femminile le donne che fanno la differenza nel piacentino nel mondo dell’agricoltura – AUDIO

Imprenditoria Femminile, qualche giorno fa la Coldiretti Nazionale ha pubblicato i risultati sullo stato dell’imprenditoria al femminile in Italia. Sono le imprenditrici a fare la differenza in innovazione ma anche nei comportamenti etici.

Con mille imprese agricole condotte da donne l’agricoltura nel piacentino si conferma un settore importante nel piacentino.

Imprenditoria Femminile fa la differenza

“Che le donne facciano la differenza mi sento di confermarlo – dice Federica Oddi Repsonabile Coldiretti donne impresa Piacenza – e mi sento di sottolineare, anche nel settore agricolo, donne impresa è un gruppo di donne che porta valore aggiunto sul territorio”.

Imprenditoria Femminile in agricoltura nel piacentino

“Nel piacentino le imprese agricole femminili – spiega Federica Oddi – sono in linea con quelli che sono i dati nazionali, un’impresa agricola su 4 è gestita da donne, poi ci sono comuni come Vigolzone o Travo dove le percentuali sono più alte. Si tratta comunque di un dato veramente importante”.

Coldiretti per le imprenditrici agricole

“Coldiretti donne impresa è un movimento storico – dice Oddi – nato nel 1953 si è poi evoluto negli anni. Un gruppo che si è rinnovato quest’anno, ogni 5 anni si elegge il nuoco responsabile e siamo sul territorio impegnandoci per dare valore all’alimentazione. Quest’anno abbiamo realizzato un bellissimo progetto coinvolgendo gli alunni delle scuole elementari di Piacenza che si è conclusa al Pala Banca. Un percorso in cui abbiamo messo in risalto, terra, acqua e cibo sano. All’appuntamento finale c’erano più di mille bambini presenti”.

Imprenditoria Femminile Le difficoltà nel quotidiano

“Le difficoltà che incontrano le imprenditrici agricole piacentine – spiega Oddi – sono quelle che abitualmente una donna incontra nel mondo del lavoro. L’ambiente agricolo è prettamente maschile. Ventidue anni fa con l’ingresso della Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo fortemente voluta da Coldiretti, ha dato concretezza e solide realtà imprenditoriali basate su innovazione, creatività e rapporto diretto con i consumatori”.

“Gli agricoltori sono passati dall’essere fornitori di materie prime a produttori di cibo, custodi dell’ambiente, dei territori, della tradizione e della biodiversità. Fautori di un modello agricolo che affonda le sue radici nella sostenibilità, economica, ambientale e sociale e in questo le donne sono state trainanti, di fatto le aziende gestite da donne sono aumentate”.

I cintatti di Coldiretti Donne Impresa Piacenza

Informazioni su Coldiretti donna impresa si possono trovare sul sito e sui social