Momenti di tensione in un centro di accoglienza nel quartiere Farnesiana. Un uomo di origini pakistane ha dato in escandescenza all’interno di una struttura di accoglienza, minacciando ospiti e personale. I dipendenti hanno così richiesto l’intervento della polizia. Giunti sul posto, gli agenti sono stati aggrediti dall’uomo, il quale si è avvicinato con fare minaccioso brandendo un bastone. I poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo per poi condurlo in questura. La sua posizione è al vaglio.