Inaugurata a Piacenza Expo l’edizione 2026 di Metal Materia: “Momento di crescita e di confronto per la metalmeccanica”

Prima giornata d’apertura a Piacenza Expo per l’edizione 2026 di Metal Materia, il Salone PMI per la metalmeccanica e la metallurgia realizzato dalla società fieristica piacentina, grazie alla collaborazione di un Tavolo tecnico che ha visto coinvolte le principali associazioni di categoria del settore.

Il taglio del nastro con le autorità e le associazioni di categoria

Insieme al Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, e al Consigliere Fabio Maggi, erano presenti al taglio del nastro numerose autorità tra cui l’Assessore al bilancio del Comune di Piacenza, Gianluca Ceccarelli, la Presidente del Consiglio comunale, Paola Gazzolo, il Presidente di Confindustria Piacenza, Nicola Parenti, con il Direttore Luca Groppi, il Presidente provinciale di CNA, Cristiana Crenna, il Direttore di Libera Artigiani, Elena Chimisso, e il Presidente del Gruppo giovani di Confapi Industria Piacenza, Marco Solari.

Davide Villa: “Nuove risposte alle aziende e approfondimenti tecnici”

“Questa fiera – ha sottolineato il Presidente Villa – vuole fornire nuove risposte alle nostre aziende, mettendole a confronto, facendole dialogare e offrendo momenti di approfondimento di alto contenuto tecnico. Nei periodi difficili come quello che stiamo vivendo, pesantemente condizionato dalla difficile situazione geopolitica e dai continui aumenti dei costi energetici e delle materie prime, occorrono curiosità e coraggio e Metal Materia, grazie al lavoro di Piacenza Expo e alla sinergia di tutte le associazioni di categoria che hanno collaborato con noi, rappresenta sicuramente un contributo concreto per affrontare e cercare di vincere questa difficile sfida”.

Oltre 90 espositori da tutta Italia tra metalmeccanica, ricerca e formazione

Metal Materia – che per questa sue seconda edizione ha preso vita grazie alla partecipazione di oltre novanta espositori provenienti da tutta Italia tra aziende metalmeccaniche, centri di ricerca, associazioni di categoria ed enti di formazione – ha avuto la capacità di portare a Piacenza Expo leader del settore, imprenditori, operatori professionali, associazioni di categoria e decision-maker per esplorare e analizzare le nuove tendenze, le tecnologie, i macchinari e l’evoluzione dei mercati che stanno plasmando il futuro della produzione.

Gli studenti piacentini a Metal Materia e il laboratorio STEM

Tra i visitatori, anche numerosi studenti del Liceo Respighi – che hanno partecipato a un Laboratorio Stem curato da Art-Er, CShark, Artù Aps e Musp Tecnopolo di Piacenza – del Volta, dell’Isii Marconi, del Don Orione e dell’ITS Maker Academy Piacenza.

Metal Materia prosegue il 6 novembre: orario dalle 9.30 alle 17.30

Metal Materia proseguirà anche domani con orario continuato dalle 9.30 alle 17.30.