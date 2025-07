Incidenti stradali, il Comandante Paolo Giovannini: “In aumento chi abbandona il luogo del sinistro. Servono più pattuglie sulle strade” – AUDIO

Incidenti stradali, il Comandante Paolo Giovannini: “In aumento le persone che abbandonano il luogo del sinistro. Servono più pattuglie sulle strade“. Il responsabile della Polizia Locale Unione Val Nure Val Chero è intervenuto sul tema a Radio Sound.

Meno morti, meno feriti e meno incidenti: la sicurezza sulle strade emiliano-romagnole nell’ultimo anno fa segnare numeri in miglioramento. A certificarlo sono i dati raccolti e validati dall’Istat, ed elaborati dall’Ufficio di Statistica della Regione Emilia-Romagna.

A Piacenza e provincia nel 2024 gli incidenti sono stati 1.099 con 22 morti e 1.418 feriti. Dati in linea con il 2023 quando gli incidenti erano stati 1.076, per 21 morti e 1.356 feriti. La maggior parte degli incidenti è avvenuto nel 2024 su strada urbana, 594 sinistri per 5 morti e 701 feriti. Il maggior numero di decessi, però, è avvenuto in autostrada, 7 vittime in soli 97 sinistri.

“Per poter ridurre gli incidenti sulla strada – commenta Giovannini – bisogna avere personale sul posto che possa svolgere il proprio lavoro. A causa di pensionamenti e altro, nell’ultimo anno non c’è stata la possibilità concreta di agire sulle strade, per diversi motivi le pattuglie sono diminuite”.

Serve più personale?

Sicuramente, con più pattuglie sulle strade ci sarebbe un altro controllo del territorio. Almeno parlo per il mio servizio nell’Unione Val Nure e Val Chero. Comunque dietro tutto questo c’è una grande attività della Polizia Locale, soprattutto di controllo.

La stretta del nuovo Codice della Strada sta dando i suoi frutti?

Sì, grazie all’impegno anche del mondo della comunicazione, perché le persone hanno compreso che le modifiche hanno portato delle modifiche profonde in tema di sanzioni. Abbiamo la percezione che ci sia un’attenzione maggiore sulle strade.

Ci sono dei comportamenti errati in aumento?

Più che durante l’estate, io ho il dato sensibile in aumento che riguarda chi abbandona il luogo dell’incidente stradale dopo il fatto. Non è una cosa che accade per caso. Infatti tutte le volte che poi siamo riusciti a raggiungere l’automobilista coinvolto nel sinistro, dietro c’erano spesso delle situazioni sospese. Intendo patenti sospese, veicoli sotto sequestro etc.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy