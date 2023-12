Incontro Sentiero del Tidone e Amministrazione di Pianello incontro per fare il punto di fine anno 2023

Incontro Sentiero del Tidone e Amministrazione di Pianello, presso la sede comunale, per fare il punto della situazione a fine anno 2023 e condividere le attività nel 2024.

Incontro Sentiero del Tidone e Amministrazione di Pianello i saluti del direttivo

Daniele Razza, presidente dell’associazione “Sentiero del Tidone APS“, unitamente al vicepresidente Sandro Genesi, al consigliere Fabio Rogledi e alla storica associata e pianellese Tiziana Braga, ha voluto portare i saluti da parte di tutto il consiglio direttivo e degli associati e ha condiviso con i presenti i vari aspetti che riguardano il percorso che insiste sul tratto comunale: “Pianello è sicuramente uno dei paesi di riferimento per l’intero percorso, soprattutto per chi viene da fuori provincia o fuori regione: qui l’escursionista trova e usufruisce di una serie di servizi importanti, agevolato dalla segnaletica sia per accedere al sentiero sia per la sua percorrenza”.

“Le nostre attività di promozione che hanno coinvolto il paese hanno dato un impulso importante a tutto questo: basta menzionare alcuni appuntamenti di ‘Val Tidone Lentamente’ , ciclo di escursioni a piedi organizzati da guide AIGAE, oppure le varie uscite dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Pianello. Ricordiamoci infine di tutte le numerose e molteplici iniziative, che si sono attuate quest’anno e lo scorso anno, grazie al progetto ‘Sentiero d’autore: storie per una valle’, presentato dai comuni di Sarmato e Pianello Val Tidone con le rispettive biblioteche comunali con riferimento proprio al Sentiero del Tidone, che ha vinto il bando ‘Città che Legge 2020”.

“Rimane sempre obbligatorio affrontare il serio problema della manutenzione: attualmente i costi sono aumentati e a livello associativo incontriamo grossi problemi a far quadrare il bilancio: motivo per il quale vorremmo un ampio coinvolgimento dell’amministrazione, che ringraziamo per il sostegno che ci ha sempre concretamente fornito fino ad oggi” conclude il presidente Razza.

L’Amministrazione

Per l’amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Simone Castellini, il consigliere con delega a turismo e organizzazione eventi Massimiliano Sacchi e il tecnico comunale geometra Francesco Cagni. Sacchi, a nome dell’amministrazione, ha voluto sottolineare l’importanza del Sentiero del Tidone: “Ringrazio l’associazione e tutti i volontari che da diversi anni tengono viva questa importante realtà che genera un importante indotto per tutto il paese e per i suoi commercianti”. “

Grazie al Sentiero del Tidone e alle sue iniziative nuove persone hanno potuto conoscere meglio Pianello, che rimane in un punto strategico del percorso, senza dimenticare che per i residenti e i numerosi villeggianti che animano il nostro paese il Sentiero è diventato un servizio. Ci teniamo a valorizzarlo e come sempre garantiamo massima disponibilità nella sua manutenzione grazie al nostro ufficio tecnico e al suo referente geometra Francesco Cagni. Confermiamo inoltre il supporto per promuovere le varie iniziative e la massima collaborazione con tutti i volontari, in particolare con la nostra concittadina Tiziana Braga”