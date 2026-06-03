Meteo, nel fine settimana rimonta l’anticiclone. Corazzon: “Maggio anomalo, il caldo potrebbe tornare tra pochi giorni” – AUDIO

L’estate meteorologica è iniziata con la ritirata dell’anticiclone che ha fatto sudare anche i piacentini nella seconda parte di maggio. Un fine mese primaverile che ha avuto invece caratteristiche pienamente estive, con una ondata di caldo anomala con temperature che solitamente arrivano in luglio.

Ora le cose sono cambiate perché quell’anticiclone se n’è andato – spiega Paolo Corazzon di 3B Meteo – anzi ha lasciato spazio a correnti fresche atlantiche. Il contrasto tra quest’area più fresca e il caldo dei giorni scorsi ha portato temporali anche forti sul nord Italia. Una situazione che tornerà a interessare il nord Italia, compresa anche l’Emilia, tra la fine di giovedì e la prima parte di venerdì. Poi nel weekend però questa instabilità si affievolisce, torna a rimontare l’alta pressione, infatti avremo un fine settimana di bel tempo con temperature in risalita, ma per ora senza raggiungere punte eccessivamente alte.

Si è tornati alla normalità

Sì è una situazione normale per l’inizio di giugno che caratterizza proprio il passaggio primavera-estate. Era più anomalo il caldo sopportato a maggio piuttosto che i temporali di questi giorni, anche se ci rendiamo conto spesso sono davvero forti e pericolosi.

Ci sono già delle proiezioni sull’estate 2026?

Sì, anche se ovviamente è impossibile dire se a ferragosto farà il temporale o no, però un’idea di massima sull’estate ce l’abbiamo. Effettivamente è confermato che sarà con ogni probabilità un’estate con temperature mediamente più alte della norma. Ancora una volta quindi rischiamo di avere) ondate di calore, probabilmente già dalla settimana prossima temo che torneremo a sudare.

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