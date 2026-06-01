Fiorani Carni, elette le rappresentanze sindacali: all’Ugl il 47,2 per cento dei consensi – AUDIO

Si sono svolte nelle giornate del 20 e 21 maggio scorsi le elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso lo stabilimento Fiorani carni di via Coppalati a Piacenza.

Lo stabilimento (del gruppo Inalca) ha oltre 250 dipendenti. Il 68% dei lavoratori ha partecipato al voto scegliendo i propri rappresentanti tra le tre liste presenti.

Ugl agroalimentari, con il 47,2% dei consensi ha eletto 3 dei 6 componenti della RSU.

Sono risultati eletti Luca D’Amore (che è risultato in assoluto il più votato tra tutti i candidati), Ahamad Usman e Shiponja Stefa (meglio nota ai colleghi come Maria).

“Un risultato che inorgoglisce e sprona il nostro sindacato a confermare e rinsaldare la coesione tra gli associati e l’attenzione verso tutti i lavoratori dello stabilimento ribadendo il proprio stile determinato nel perseguire obiettivi che vanno dal rispetto della dignità delle persone al miglioramento delle condizioni di lavoro ed economiche delle stesse e degli stessi”, commenta l’Ugl.

“Un risultato che dimostra ancora una volta che il mondo del lavoro piacentino, quando conosce Ugl, comprende la differenza e con entusiasmo vuole esserne parte. Andiamo avanti!”.

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