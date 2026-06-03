Basket – Neanche la pioggia ferma la Piacenza Young Mini Cup: festa per 400 bambini al Polisportivo

Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare l’entusiasmo della Piacenza Young Mini Cup. Si è chiusa al meglio l’edizione 2026 dell’ormai consueto evento organizzato da Bakery Basket Piacenza insieme al consorzio del settore giovanile Piacenza Young.

Ben 32 squadre in arrivo da tutto il Nord Italia, per un totale di 64 partite e più di 400 bambini che si sono divertiti tra i campetti interni ed esterni del Polisportivo e il PalaBakery. A causa della pioggia, qualche gara del pomeriggio del 2 giugno si è disputata anche nella palestra della scuola Carella, piano B già pronto per un’organizzazione che si è fatta trovare pronta sotto ogni aspetto.

Infatti, tanti i complimenti ricevuti dalla presidente di Bakery Piacenza, Caterina Zanardi: “Tutti gli anni aspettiamo questo giorno perché va a coronare il grande lavoro svolto da dirigenza e collaboratori durante la stagione. La presenza di così tante squadre conferma la bellezza di questo evento e ricevere la soddisfazione delle tante società che hanno partecipato ci dà la carica per andare avanti con tutti i nostri progetti”.

Ancora una volta fondamentale l’aiuto dei tantissimi volontari biancorossi, che hanno contribuito a rendere indimenticabili le quasi 10 ore di sfide tra piccoli atleti. Grande festa che chiude la stagione del minibasket piacentino con quattro categorie presenti: Aquilotti Big 2015, Aquilotti Small 2016, Esordienti e Scoiattoli.

Al termine delle partite, premiate tutte le squadre e ogni singolo giocatore, complice l’assenza di classifiche finali e la volontà di Piacenza Young e Bakery Piacenza di promuovere prima di tutto i valori positivi dello sport.

Oltre alla regia dei responsabili del settore giovanile Piacenza Young, Giorgio Salvemini e Simone Zamboni, e del responsabile minibasket del consorzio, Marco Malavasi, presenti per le premiazioni anche l’Assessore allo sport del Comune di Piacenza, Mario Dadati e il presidente di Piacenza Basket Club, Paolo Zanchin.

Di seguito, tutte le squadre che hanno partecipato alla Piacenza Young Mini Cup 2026:

Aquilotti Big 2015: Gruppo Basket Cologno, Polisportiva L’Arena Montecchio, Ma.Go, Gamma Basket Segrate, Piacenza Young White, Piacenza Young Red.

Aquilotti Small 2016: Pallacanestro Bollate, Podenzano Basket, Virtus RiverPonte, Polisportiva L’Arena Montecchio, Arbor Basket Reggio Emilia, Ira Tenax Cortemaggiore, Piacenza Young Red, Piacenza Young White.

Esordienti: Valtarese Basket, Basket Salso, Pallacanestro Fulgor Fidenza, Walnut Basket Noceto, Ira Tenax Cortemaggiore, Piacenza Young, Gamma Basket Segrate, Junior Basket Ravenna.

Scoiattoli: Basket Jolly Reggio Emilia, San Mauro Basket, Kangaroos Sarmato, Basket Salso, Pallacanestro Fulgor Fidenza, Next Step Basket Rapallo, Ira Tenax Cortemaggiore, Piacenza Young White, Piacenza Young Red, Walnut Basket Noceto.

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